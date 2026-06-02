Los estradenses Vázquez y Rey triunfan en la Liga Nacional

El atletismo estradense vivió este fin de semana una gran jornada con el debut en la Segunda División Nacional Absoluta de sus promesas Antón Vázquez y Brais Rey. Ambos compitieron cedidos en el Ourense Atletismo durante la final B del Campeonato de España de Clubes de Segunda División. En esta cita de nivel, la escuadra de As Burgas midió sus fuerzas contra potentes clubes gallegos como el Marineda Atlético, el CA Sada, el CA Santiago y el Lucus Caixa Rural, compartiendo pista con el Universidad Sprint de León y el Playas de Jandía, procedente de las Islas Canarias.

A pesar de pertenecer a las categorías Sub-18 y Sub-16 respectivamente, los deportistas mostraron gran madurez ante atletas consolidados de categoría Absoluta. En el plano individual, Antón Vázquez afrontaba su segunda experiencia oficial en la dura prueba de los 400 metros vallas. Tras aprender de citas previas, Vázquez planteó una carrera inteligente, controlando el ritmo desde el inicio para evitar el desgaste físico sufrido semanas atrás. Con solvencia, superó cada obstáculo y fue progresando de menos a más a lo largo de la prueba, cruzando la línea de meta en un tiempo de 1:06.31, lo que supuso una espectacular mejora de más de dos segundos respecto a su registro anterior.

Por su parte, Brais Rey se estrenaba oficialmente con el club ourensano en la distancia de los 3000 metros lisos. Siendo un atleta en edad sub-16, Rey era el participante más joven de la carrera, un reto que afrontó con una seriedad admirable y sin nervios aparentes. El estradense cumplió a la perfección la táctica diseñada: aguantó de forma sólida el ritmo del segundo grupo que se consolidó con el paso de las vueltas y guardó las fuerzas necesarias para ejecutar un explosivo cambio de ritmo definitivo en los últimos 150 metros. Su esfuerzo le otorgó una brillante tercera posición con un tiempo de 8:59.57. Este gran registro lo sitúa automáticamente como el líder indiscutible del ranking autonómico gallego de la categoría Sub-16 en este año 2026, un hito para un debutante.

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Finalmente, la excelente aportación en el sumatorio de puntos lograda por Vázquez y Rey, unida al rendimiento de los atletas absolutos del Ourense Atletismo, permitió al club alcanzar una meritoria cuarta plaza en la clasificación general de esta disputada final de la Segunda División Nacional.