El Celta hace peña en el corazón de A Estrada

A Estrada acogió este fin de semana la Romaría Celtista, un evento organizado por la agrupación estradense Peña Celtista Doutor Cota que reunió a peñas y simpatizantes del Real Club Celta procedentes de toda Galicia en dos jornadas inolvidables. La conducción de los actos programados en la cita dominical corrió a cargo de la periodista de la TVG, Ana Pérez. Durante las dos jornadas de celebración, el municipio se convirtió en el punto de encuentro de los aficionados celestes, quienes compartieron diversas actividades enfocadas en la identidad del club y el asociacionismo deportivo en la comunidad autónoma.

Un instante de la comida de celtistas en A Estrada. / Bernabé / Amanda Castro

Los actos oficiales comenzaron la tarde del viernes con la inauguración de una exposición de camisetas originales. La muestra, que forma parte de la colección privada de Aitor Diz, incluyó prendas firmadas por jugadores históricos de la entidad viguesa. Posteriormente, los asistentes se concentraron en la Porta do Sol para iniciar un «pasabares» por la localidad. Esta comitiva recorrió diferentes calles del centro urbano acompañada por la música tradicional del grupo folclórico «7 Ferrados», que amenizó el trayecto de los peñistas hasta bien entrada la noche.

Peñistas de Embruxo Celeste en el ágape celeste estradense. / Bernabé / Amanda Castro

El sábado se desarrolló el acto central de las jornadas con la multitudinaria comida de confraternidad, que reunió a un total de 230 personas bajo la carpa instalada en las inmediaciones de la casa consistorial estradense. La celebración contó con la presencia de representantes directivos e institucionales del club vigués. Entre ellos estuvo la presidenta del Real Club Celta, Marián Mouriño, que recibió por parte de la organización un zueco conmemorativo diseñado por la artesana Elena Ferro con el escudo de la entidad cosido sobre el cuero. También asistió el exjugador y actual delegado del primer equipo, Vlado Gudelj.

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Bernabé/Amanda Castro

Marián Mouriño recibe el zueco celtista de Elena Ferro de parte de los organizadores de la romería. / Bernabé / Amanda Castro

La representación institucional y social del evento se completó con la participación de Juan José García Cota, médico estradense que da nombre a la peña organizadora, que no quiso perderse el evento en su tierra natal. Asimismo, acudieron entre otros el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el Secretario Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia, Valentín García. Los representantes políticos y deportivos compartieron la jornada con los peñistas llegados de diferentes puntos geográficos, cerrando así una edición que buscó consolidar los lazos entre la afición celtista y el municipio de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes.