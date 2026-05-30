El torneo de la AE League reunirá a 36 equipos

El torneo de fútbol 7 de la AE League reunirá a 36 equipos y más de 500 jugadores, una cifra de récord para una competición que se celebrará del 19 al 28 de junio con el Manuel Regueiro como sede principal y el Novo Municipal y San Martiño como auxiliares. Hoy se cerrará el plazo de inscripción con las últimas plazas disponibles en sénior, juvenil y cadete. El calendario de competición se conocerá la próxima semana en la página web y el Instagram de la organización.