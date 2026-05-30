El Lalín ultima el fichaje de Iván Carril como entrenador
El de Boqueixón es el deseado para dirigir al cuadro rojinegro en su regreso a Tercera División
Lalín
El Club Deportivo Lalín negocia con Iván Carril para que el técnico de Boqueixón lidere la nave rojinegra en su regreso 14 años después a la Tercera División. De concretarse el fichaje, Iván Carril regresaría a los banquillos tras su paso por la Sarriana. La directiva que preside Guillermo Fernández espera poder cerrar la contratación la próxima semana para ponerse de inmediato a confeccionar una plantilla con garantías para mantener la nueva categoría.
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