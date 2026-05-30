El Lalín ultima el fichaje de Iván Carril como entrenador

El Club Deportivo Lalín negocia con Iván Carril para que el técnico de Boqueixón lidere la nave rojinegra en su regreso 14 años después a la Tercera División. De concretarse el fichaje, Iván Carril regresaría a los banquillos tras su paso por la Sarriana. La directiva que preside Guillermo Fernández espera poder cerrar la contratación la próxima semana para ponerse de inmediato a confeccionar una plantilla con garantías para mantener la nueva categoría.