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El Lalín ultima el fichaje de Iván Carril como entrenador

El de Boqueixón es el deseado para dirigir al cuadro rojinegro en su regreso a Tercera División

Iván Carril, durante su etapa en la Sarriana.

Iván Carril, durante su etapa en la Sarriana. / FDV

Ángel Graña

Lalín

El Club Deportivo Lalín negocia con Iván Carril para que el técnico de Boqueixón lidere la nave rojinegra en su regreso 14 años después a la Tercera División. De concretarse el fichaje, Iván Carril regresaría a los banquillos tras su paso por la Sarriana. La directiva que preside Guillermo Fernández espera poder cerrar la contratación la próxima semana para ponerse de inmediato a confeccionar una plantilla con garantías para mantener la nueva categoría.

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