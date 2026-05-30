Mucho más que 150 gramos de tela celeste

Cuando le preguntamos a Aitor Diz por su pasión por las camisetas de la historia del Real Club Celta de Vigo nos recuerda las palabras que allá por el año 2015 grabó el por entonces entrenador del equipo olívico, Eduardo ‘Toto’ Berizzo para la campaña bautizada como «A camiseta é a camiseta». El de Verín tira de memoria para recitarnos algunas frases de un discurso que transcribimos completo: «Esto es más que 150 gramos de tela celeste. Es más que una prenda colgada en una percha, es más. Es la camiseta nuestra, es la nuestra. No es la camiseta de las carreras de Hugo ni de los pases de Augusto o aquello de ‘Maza’. Tampoco de la maravilla de Mosto en el campo, Nolito en la banda, ni siquiera los goles que metió Vlado y ahora nos regala Iago. Es la camiseta que llora, que siente, que canta, que ‘cratalea’ en la grada y al minuto explota de alegría. Esa es nuestra camiseta. Esta camiseta estuvo abajo, pero también muy arriba. No es ni ha sido la camiseta de un equipo de once, es la camiseta de todos. Escúchenme bien: esta no es una camiseta para los domingos, es una camiseta para toda la vida».

Aitor Diz entiende bien las palabras del exentrenador céltico, ya que desde hace años ha ido recopilando una a una algunas de esas camisetas «para toda la vida». Pero no hablamos de unas cualquiera, su colección, que alcanza las 170 camisetas, está formada en un 90% por elásticas utilizadas por los jugadores en partidos. En estos días y coincidiendo con la organización en A Estrada de la Romería Celtista, más de un centenar de estas camisetas se pueden ver en una exposición que abrió sus puertas en la Sala Abanca. Así que allí nos plantamos con los primeros visitantes para charla con el de Verín y saber un poco más de esta pasión y afición.

«Todo surgió durante la pandemia. Yo ya tenía un par de camisetas antiguas del Celta por casa y en ese momento me puse a buscar por internet y fui encontrando algunas. Luego ya me picó el gusanillo y seguí ampliando la colección. Ahora puedo decir que tengo un pequeño museo del celtismo en casa».

Aitor Diz comenzó esa colección tirando de páginas webs de segunda mano, aunque luego fue haciendo contactos entre los familiares de los jugadores y gente del club para conseguirlas. «Las primeras eran las típicas que puedes comprar en las tiendas aunque ahora el 90% de las camisetas que tengo fueron utilizadas por los jugadores», explica.

Aitor Diz, con una camiseta antigua del Celta. / Bernabé/Amanda Castro

La mayor parte de esa colección está formada por camisetas que van de 1995 en adelante. De esa fecha hacia atrás se va haciendo cada vez más complicado encontrarlas. La más vieja que tiene el de Verín es la de Manuel Jiménez, del año 1974. «Esa cayó en mis manos de casualidad. Es muy difícil encontrar una así». Sin embargo, la más especial para él entre todas las que tiene no es de ningún jugador, es la primera que le regalaron. Data del año 1999, cuando peregrinó a la Cartuja a ver al Celta en la final de la Copa del Rey. Han pasado muchos años desde ese fatídico día hasta la semana pasada, cuando Manu Fernández le regaló la última elástica que sumó a su colección.

En tantos años buscando camisetas también ha acumulado algunas anécdotas. Recuerda por ejemplo cómo consiguió la camiseta con la que Jorge Cadete jugó contra el Aston Villa en la UEFA en el partido jugado en Birmingham en 1999. «Me enteré de que un exjugador del Aston Vila estaba subastando algunas de las camisetas que tenía y entre ellas estaba la que intercambió con Cadete al final del partido. Esa es la que me salió más cara de todas la que tengo».

Otra con una historia curiosa es la elástica con la que Atilano disputó un Memorial Quinocho y que alguien puso a la venta en África. «No es algo raro. A veces también aparecen en Indonesia. Creo que puede ser por los contenedores de ropa vieja que a lo mejor acaban en esos lugares», supone.

En medio de todas esas camisetas Aitor Diz afirma que tenerlas supone para él disfrutar de un pedazo de la historia de su equipo, un sentimiento especial que espera seguir alimentando con nuevas incorporaciones.

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Programa de la Romería Celeste

A las 11:00 horas se presentará el libro «Un equipo para un país. O Celta e a galeguidade», de Xavier Sánchez Pazos. Tras la sesión vermú, ya en la Praza da Constitución, se inaugurará la romería y dará comienzo la comida de confraternidad entre peñas y público asistente. El evento está abierto a todos los aficionados, sin necesidad de pertenecer a ninguna peña. Están inscritas 230 personas. Por la tarde habrá diferentes actividades y a partir de las 20.00 horas habrá concierto con los grupos Ruxe Ruxe, Sun Iou, Marela y Duendeneta.