«Si tengo que dejar el fútbol que sea por algo bonito como trabajar en Primera»

Dani Pedrosa vivió el pasado fin de semana las dos caras del fútbol. El sábado quedó eliminado de la fase de ascenso a Segunda RFEF con el Estradense en Arteixo. Al día siguiente sin embargo celebró el ascenso a Primera de su «otro» equipo, el Deportivo, en el que ejerce como nutricionista.

¿Cómo vivió la celebración del ascenso del Depor a Primera?

Fue una fiesta increíble, un día de mucha emoción porque al final el Depor es un equipo grande de España que llevaba muchos años fuera de la máxima categoría. Ahora vuelve a la categoría que se merece. Fue especial ver toda la emoción de los jugadores, de los trabajadores y sobre todo de la afición. Desde que empecé a trabajar en el Depor, en Primera Federación, el apoyo social que teníamos era increíble. Tal y como se están haciendo las cosas dentro del club todo hacía ver que iba a llegar este momento, que iba a volver a Primera. Es un paso importante para el club, que da confianza en que las cosas se están haciendo bien y que hay que seguir creciendo.

¿Cómo y cuándo llega al Deportivo?

Llegué en enero, hace dos temporadas, cuando se consiguió el ascenso. A media temporada se pusieron en contacto conmigo porque les hacía falta la figura de un nutricionista para el día a día. Yo había coincidido con el jefe de los servicios médicos del Deportivo en Tercera, yo como jugador y él como médico. En el momento que supo que ya no estaba trabajando en el Lugo se puso en contacto conmigo. Yo estaba encantado porque al final es un club que aunque estaba en una categoría baja, todo hacía indicar que iba a volver a ser uno de los principales equipos de España y así se acaba de demostrar.

¿Cómo es su trabajo en el día a día con el Deportivo?

Suelo llegar de los primeros a la ciudad deportiva y me encargo de preparar todo toda la suplementación del día, tanto para el preentrenamiento como para el postentrenamiento. Cuando termino de preparar esas suplementaciones, batidos pastillas, geles o bebidas, subo al desayuno y ya empiezan a llegar los jugadores. Allí miro que todo esté bien organizado e indico a los jugadores lo que deben de comer. Luego, durante el entrenamiento, estoy de apoyo para dar aguas y bebidas isotónicas. Al terminar subó al comedor y estoy de nuevo pendiente de la comida.

¿Tiene una preparación específica para cada jugador?

Intento utilizar la educación. Quiero que ellos sepan en cada momento lo qué tienen que hacer y lo qué no tienen que hacer. Es un trabajo que requiere tiempo. Hay jugadores con los que ya llevo muchos años y ya saben muy bien que hacer. Hay otros que llegan nuevos, que a veces son más jóvenes y no tienen tanto conocimiento.

Nuevos tiempos.

Sí, al final el mundo del fútbol cambió mucho y las exigencias son muy altas. De hace diez años para aquí se incrementó mucho el número de personas que estamos ahí para ayudar a los jugadores. No solo son nutricionistas, sino readaptadores, psicólogos, preparadores físicos... todos hacemos un trabajo coordinado para conseguir que el equipo crezca.

A nivel de medios el Depor no tiene nada que ver con su otro equipo, el Estradense

No, claro. Ahora mismo en el Deportivo somos alrededor de veintitrés personas en el staff y en el Estradense, pues son cuatro o cinco personas. Ahí se ve la diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol más amateur.

¿Cómo vivió su primera temporada en el Estradense?

Muy bien. Tenía amigos en el equipo y todos me hablaban maravillas de este club. Estuve encantado aquí por el grupo humano que hay, seguramente de los mejores que me encontré a lo largo de mi trayectoria. Es un equipo que venía haciendo las cosas deportivamente muy bien e hicimos un buen año con esa fase de ascenso.

¿Seguirá el año que viene?

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Al estar el Deportivo en Primera las exigencias van a ser mayores. Tengo que ver si puedo continuar jugando al fútbol o lo tengo que dejar. De dejarlo, mejor que sea por algo tan bonito como ser nutricionista de un equipo de Primera.