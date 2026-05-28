Tinto deja el Sporting Estrada tras dos temporadas

El Sporting Estrada anunció ayer la marcha del técnico Eduardo Muñiz «Tinto» después de dos exitosas temporadas al frente del equipo. El entrenador, que sorprendió en su día renunciando a Preferente para poder entrenar «en casa» pero en Segunda Autonómica, llevó al Sporting al ascenso a Primera, categoría en la que este año lograron una holgada permanencia. Tinto negó que su marcha se deba a ofertas de otros equipos y habló de ciclo cumplido. «Lo que quiero ahora es sacar mi carné de socio el año que viene y poder ver los partidos desde la cantina», afirmó el entrenador.

«En muchas cosas esto no fue un camino de rosas. Hubo cosas que no salieron cómo me gustaría, especialmente este año, pero creo que el cómputo general es bueno», valoró. «No me arrepiento para nada del paso que di en su día. Hace dos años elegí al Sporting y los volvería a elegir mil veces», añadió en el mismo sentido, agradeciendo los emotivos mensajes de despedida que ha recibido por parte de sus jugadores. «Tengo que estar muy agradecido a todos esos jugadores que no me fallaron. Creo que se fue injusto y no se valoró lo que hizo este grupo este año. Se vio como normal que salvasen al equipo en Primera pero no lo era», afirmó, destacando los mimbres que tiene el club para asentarse en la categoría.