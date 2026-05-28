El Rodeiro busca hacer historia

Pocos contaban con ellos a comienzo de temporada pero el Rodeiro se ha ganado por derecho propio la oportunidad de hacer historia. El equipo fundado en la temporada 1979-80 tiene, a punto de cumplir los 50 años de vida, la posibilidad de conseguir el que sería el primer ascenso de su historia para Primera Autonómica. Será sin embargo un reto muy complicado, con una fase de ascenso en la que solo subirá uno de cuatro y en el que se encuentra un gigante el Xallas.

Al frente del equipo dezano está, por quinto año consecutivo, un clásico en los banquillos del fútbol comarcal, Román Blanco. «Debo reconocer que al comienzo de la temporada no contábamos con estar ahí arriba. La idea era no pasar apuros, aguantar en la categoría sin vernos metidos ahí abajo como estuvieron el Cruces o el Silleda. Sin embargo, cuando nos vimos ahí, fuimos capaces de aguantar», explica el entrenador del Rodeiro.

Uno de los problemas a los que se tuvo que enfrentar el Rodeiro esta temporada fue la falta de efectivos. El equipo dezano comenzó los entrenamientos con solo 16 fichas. «Nos faltaba mucha profundidad. Luego fuimos sumando algunos chavales que teníamos entrenando con nosotros. Varios de ellos de fuera. Gente que está aquí por trabajo y que nos ayudaron a ganar profundidad y aportaron mucha ilusión», recuerda. En concreto, el Rodeiro contó este año con dos jugadores de origen colombiano (Pechi y Brian) y tres de origen argelino (Moha, Hanza y Cheech).

El equipo lo completan una mezcla de jugadores de la casa con otros que ya estuvieron a las órdenes de Román Blanco en su paso por el Lalín. Se trata de Penela, Nacho, Rucho, Froxán, Edgar, Raúl, Miguel, Josema, Roberto, Joselu, Cangado, Moisés, Rodrigo, Roxida y Andoni. «Fue una liga muy igualada y abierta hasta el final. Lo que más me llamó la atención sin embargo fue el nivel medio de todos los equipos, porque incluso los de abajo eran buenos equipos. No había mucha diferencia con los de arriba», valora el entrenador.

Una vez asegurado el segundo puesto y el play-off toca soñar con el ascenso, aunque no será fácil. El primer rival será el Atlético Castros. El partido de ida será el domingo a las 12.00 en A Coruña. El club ya ha anunciado que habrá un bus para los aficionados que quieran ir a verlo. La vuelta será una semana después en Rodeiro. Si pasan se enfrentarán al vencedor del duelo entre el Xallas y el Suevos, ahí ya con la plaza de ascenso en juego.

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El Cruces desciende y el Vea queda a la espera

El gran triunfador de la temporada en el grupo comarcal de Segunda es el Lamela, equipo que regresa a Primera Autonómica por la puerta grande. En el lado contrario de la balanza estaría el Cruces, equipo que enlaza su segundo descenso consecutivo para acabar en Tercera. Esta temporada acabaron penúltimos a pesar de que por momentos dieron la sensación de poder escapar de la quema. Cerca de seguir su mismo camino estaría el Vea. Tras su descenso del año pasado se esperaba un año tranquilo en Segunda pero el equipo fue perdiendo fuelle para acabar antepenúltimos. Ahora quedan en zona de arrastres y pendientes de los play-off de ascenso. El que se salvó fue un Silleda que por momentos se metió en la zona peligrosa.