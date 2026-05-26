El Keltoi suma tres medallas en el Nacional

El Keltoi de Vila de Cruces contó con cinco luchadores en las filas de la Selección Gallega U13 para la disputa del Campeonato de España. Con su actuación contribuyeron al segundo puesto por selecciones. Además, el Keltoi consiguió un fantástico cuarto puesto por equipos. Los luchadores del Keltoi de Vila de Cruces, Delia Permuy y Gonzalo Sobrado se colgaron la medalla de plata en este torneo, mientras que Yeray Castro acabó siendo bronce. Iago Camino terminó cuarto y Santiago Mazas, quinto.