El Estradense apuesta por mantener el proyecto

El Estradense seguía ayer sumido en el lamento de la derrota en la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda RFEF, especialmente después de haber dejado una mejor imagen ante un Arteixo más efectivo. «Fue una eliminatoria injusta y también cruel. Fuimos mejores en los dos partidos», lamentó el presidente de la entidad, Toño Camba, todavía con la voz ronca tras el partido de vuelta del pasado sábado. «Creo que hicimos una gran temporada y fue increíble ver cómo se enganchó la gente y cómo animó al equipo en la fase de ascenso. Clasificarnos para la segunda ronda y enfrentarnos al Compos habría sido algo histórico», lamentó.

Camba admite que ahora que necesita unos días desconectado del fútbol tras momentos de «mucha tensión» «Fue duro ver cómo quedaron los jugadores. Fueron muchas emociones. Creo que todos, incluido yo, necesitamos relajarnos un poco», afirmó, aunque admite que pronto tocará ponerse a preparar la próxima temporada. En esa renovación apuesta por dar continuidad al actual proyecto, con un punto de partida claro, la continuidad de Manuti y su equipo de preparadores. Esa continuidad considera que se debe extender a la plantilla. «Para mí teníamos el tercer mejor equipo de la categoría. Competimos contra todos, incluido el Compostela».

El capitán

«Repetir por segundo año en el play-off de ascenso significa que estamos haciendo las cosas bien. Creo que nuestra temporada fue espectacular», aseguró el capitán del Estradense, Pablo Carabán, un hombre que solo tiene palabras de elogio para lo que está haciendo el club. «El Estradense ya está en un momento en el que cada año está más profesionalizado. Poco a poco estamos dando un salto. Creo que la línea de trabajo es buena y que se están haciendo las cosas bien», afirmó. Carabán viene de vivir su tercer play-off de ascenso como rojillos, una «espina clavada» que en su opinión no empaña el gran trabajo del equipo.

Noticias relacionadas

En cuanto al futuro, lo tiene claro. «Mientras las piernas me aguanten y me sigan queriendo aquí, seguiré aportando mi granito de arena», sentenció.