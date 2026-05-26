Baloncesto / Cadete
El Basketdeza se proclama campeón de la liga cadete
Redacción
El Foot on Mars Basketdeza de Lalín se proclamó campeón cadete masculino tras imponerse en una emocionante final a doble partido frente al Fundación Educación y Deporte de Santiago de Compostela. Culminaban así una temporada sobresaliente marcada por el esfuerzo colectivo, el compromiso y el crecimiento deportivo y humano del grupo dirigido por Manuel Colmeiro.
La eliminatoria comenzó el 10 de mayo en Lalín, donde el conjunto dezano logró una valiosa victoria por 44-39, tomando una ligera ventaja para el encuentro de vuelta. La resolución del título llegó en el pabellón del IES Rosalía de Castro, en Santiago, en un duelo vibrante y de tensión que se decidió por un ajustado 53-52 favorable al conjunto compostelano. La renta lograda en la ida permitió al Basketdeza mostrar su carácter para alzarse con el campeonato por la mínima en el global de la eliminatoria.
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