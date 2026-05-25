Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta a EuropaDía de las Fuerzas ArmadasAdiós saga relojerosSalud mental en menoresCelta y Zona FrancaSenda Vigo-NigránNelson Villalobos
instagramlinkedin

Lucha / Campeonato de España U13

Plata para la estradense Nerea Calviño

Nerea Calviño, con su medalla de plata.

Nerea Calviño, con su medalla de plata. / Cedida

La luchadora de A Cambadela, la estradense Nerea Calviño, se colgó la medalla de plata en el Campeonato de España U13 de Luchas Olímpicas. También lograron la plata los luchadores del Keltoi de Vila de Cruces, Delia Permuy y Gonzalo Sobrado. Fue medalla de bronce Yeray Castro, mientras que Iago Camino acabó cuarto y Santiago Mazas, quinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents