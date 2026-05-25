Plata para la estradense Nerea Calviño

La luchadora de A Cambadela, la estradense Nerea Calviño, se colgó la medalla de plata en el Campeonato de España U13 de Luchas Olímpicas. También lograron la plata los luchadores del Keltoi de Vila de Cruces, Delia Permuy y Gonzalo Sobrado. Fue medalla de bronce Yeray Castro, mientras que Iago Camino acabó cuarto y Santiago Mazas, quinto.