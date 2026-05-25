«Habrá cien entrenadores deseando este banquillo»

«Mentalmente, estamos agotados», sentencia Manuel González «Manuti» al analizar la temporada del Estradense. La derrota ante el Arteixo no empaña la campaña de un equipo que se ha metido por segundo año consecutivo en una fase de ascenso a Segunda RFEF, dos años con el excapitán asumiendo el cargo de entrenador. «Ha sido un año más duro que el primero. Todos los que estamos en este cuerpo técnico somos del Estradense y vivimos esto al 100%. Por eso no nos rendimos en los momentos duros que pasamos. Había que tirar hasta el final y lo hicimos», argumenta. Ese desgaste en una temporada dura es el que hace analizar al entrenador sobre continuidad. «Supongo que pronto nos sentaremos a hablarlo. Pase lo que pase, el Estradense no tendrá problemas. Debe haber cien entrenadores deseando estar en este banquillo».

Finalizada la temporada nadie en el Estradense contempla una temporada 2026-27 sin Manuti y su equipo al frente. Tras dos años de grandes resultados, se confía en el excapitán y los suyos para continuar lo que él mismo define como la consolidación del equipo en una categoría que hasta hace solo unos años parecía un premio. «Lo más importante es que el club va dando pasos a mejor y cada vez somos más profesionales en muchos sentidos. No hablo de pasos de gigante pero sí estamos dando pequeños pasos y debemos seguir dándolos. Eso nos está permitiendo consolidarnos como un equipo de referencia en Tercera», valora Manuti.

Un factor que el entrenador detecta y valora muy positivamente en este paso adelante del Estradense es la conexión con la afición. «Este club ya no tiene nada que ver con el de hace cinco años por ejemplo. Hace unos días les enseñaba a los jugadores una foto de nuestro último ascenso a Tercera en Barbadás. En esa foto estábamos con los aficionados que habían venido a apoyarnos. Eran unos cien. Ante el Arteixo vinieron cientos de aficionados. Tener 900 socios, ver a la gente con camisetas, bufandas, banderas... era algo impensable hace muy poco. Eso es algo que el club tiene que cuidar y mantener. Hay que seguir enganchando a la gente».

Manuti, llegando al Novo Municipal entre aficionados. / Jesús Figueroa

En su repaso a la situación del Estradense el entrenador también valoró la buena relación actual con la Escola Estrada de Fútbol Base, recordando épocas en las que la relación con la cantera no era tan fluida. «Es algo muy importante que hay que mantener», afirmó.

Por último, tuvo palabras de elogio para sus hombres. «Hay que valorar lo que está haciendo esta plantilla y más este año. Para mí, la nota de la temporada es un nueve. Sería un 10 si superásemos esta primera ronda para enfrentarnos al Compostela. La nota es tan alta porque creo que fue un año más difícil que el anterior, cuando parecía que teníamos todo de cara. Incluso llegamos a ir a Ourense peleando por el título. Este año hubo que sufrir y pelear por esa fase de ascenso», explicó. «Somos un equipo exigente y quizás nos pusimos la autopresión de acabar la temporada entre los mejores. Creo sin embargo que si hubiésemos acabo de sextos no habría sido un fracaso. Lo que es un éxito es habernos metido en el play-off».

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Ese éxito llevó al Estradense a una igualada eliminatoria contra el Arteixo que murió en una agónica prórroga. «Las prórrogas son traicioneras y en esta nos quedamos con una sensación estraña porque casi no se jugó», afirmó. «Hicimos muy buen partido y nos salió todo según lo planeado hasta esa prórroga. Nuestra sensación era que estábamos mejor que ellos. Físicamente estábamos aguantando bien y habíamos guardado cambios para la prórroga pero no conseguimos encontrar nuestro juego». Manuti destaca sin embargo que el momento clave estuvo en el tramo final de los noventa minutos, cuando tenían al Arteixo contra las cuerdas y enlazaron hasta tres ocasiones claras.