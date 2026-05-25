Fútbol
El filial del Lalín vence al Tordoia y asciende a Segunda Autonómica
El Lalín B logró el ascenso a Segunda Autonómica después de vencer al filial del Tordoia en la fase de ascenso por un claro 4-0. Los rojinegros remontaron así el resultado del partido de ida, en el que habían perdido por 1-0. En la vuelta en el Cortizo los de Futre no dieron opción a su rival, llegando con 2-0 al descanso y sentenciando en los últimos minutos. Este ascenso redondea un gran año para el Lalín, que se cierra con dos ascensos.
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Pierde en Praza de América la camiseta del Celta que le había regalado su abuelo antes de morir: «Tiene un gran valor sentimental»
- Una saga de relojeros de Vigo se queda sin cuerda ocho décadas y tres generaciones después
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»