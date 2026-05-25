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Fútbol

El filial del Lalín vence al Tordoia y asciende a Segunda Autonómica

El Lalín B logró el ascenso a Segunda Autonómica después de vencer al filial del Tordoia en la fase de ascenso por un claro 4-0. Los rojinegros remontaron así el resultado del partido de ida, en el que habían perdido por 1-0. En la vuelta en el Cortizo los de Futre no dieron opción a su rival, llegando con 2-0 al descanso y sentenciando en los últimos minutos. Este ascenso redondea un gran año para el Lalín, que se cierra con dos ascensos.

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