Fútbol / Campeonato Gallego de Veteranos
El Estradense veteranos vence al Ordes y jugará los octavos de final
Redacción
El Estradense Veteranos logró ayer la primera victoria en sus más de 50 años de vida en una fase final del Campeonato Gallego. Los rojillos se enfrentaban al Ordes en la primera ronda, un partido que cayó de su lado por 2-0. En octavos de final les aguarda ahora uno de los favoritos a la victoria en la competición autonómica, el Niño de Vigo, en el que militan jugadores como el excéltico Mario Bermejo.
El Estradense se llevó la victoria en un partido marcado por el calor, algo que pasó factura a ambos equipos. Los locales sin embargo se adelantaron pronto, con un tanto de Javicho cuando solo se habían disputado dos minutos. A partir de ahí supieron controlar bien a un rival que nunca inquietó y que sufría a nivel físico. En este primer asalto los rojillos incluso pudieron aumentar su cuenta con dos ocasiones claras. En la segunda parte Marque anotó el tanto que sentenció la eliminatoria.
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