El sueño del Estradense se apaga en la prórroga y dice adiós al ascenso

Se acabó. El camino de Estradense en la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda RFEF se quedó en la primera ronda. No lo tenían fácil los de Manuti en Arteixo tras el 0-1 del partido de ida jugado en A Estrada pero lo cierto es que estuvieron muy cerca de la remontada. Los rojillos igualaron la elimonatoria pero murieron en los últimos minutos de la prórroga mientras buscaban el tercer tanto que les habría dado el pase a la final contra el Compostela. Acanaron firmando un empate (2-2)

El Estradense se despidió de la fase de ascenso con la cabeza alta. Los cientos de aficionados que se desplazaron hasta Arteixo sirvieron para demostrar la ilusión que había por dar la vuelta a una eliminatoria hipotecada sietes días antes y ante un rival que contaba con un punto a su favor que acabó siendo clave; en caso de empate al final de la prórroga, el Arteixo sería el ganador. El equipo de Manuti logró hacer lo más difícil, igualó la contienda, encajó un gol y la volvió a igualar (1-2). Los rojillos tuvieron su momento para lograr el pase en el tramo final de los 90 minutos pero no acertaron. Eso llevó el encuentro a una prórroga en la que el Estradense se mostró nervioso y terminó desquiciado ante las constantes pérdidas de tiempo de un Arteixo que jugaba a favor de empate. En los útimos minutos, una contra puso el 2-2 final que no muestra lo vivido.

Manuti había remarcado antes del partido la importancia de mantener la calma. Solo necesitaban un gol para mandar todo a la prórroga y había 90 minutos para lograrlo. El inicio de partido de los rojillos se abrazó a esa máxima, cediendo incluso la iniciativa a los locales y centrados en no cometer errores.

Con ese guión de partido, las ocasiones se hicieron esperar. Las mejores terminaron siendo para el Estradense, especialmente en la botas de Edu. En una de ellas recibió en profundidad de Porrúa en una contra. Encaró solo al meta rival pero en el último momento decidió ceder para la llegada de Dani y perdió en balón. En otra, recibió de Rulo en el área pero Tomei se cruzó en el último momento. El Arteixo a pesar de tener el balón llegó poco a la meta de Brea, reclamando solo un par de acciones polémicas en el área.

Los goles aparecieron en la segunda parte. El primero fue del Estradense en el minuto 53, con un saque de falta lateral que Brais Vidal remató en el segundo palo. Solo seis minutos después llegaría el 1-1, obra de Adri Otero de cabeza en un centro de Berrocal. Con ese tanto, el Arteixo retrasó sus líneas pero se encontró con el segundo del Estradense, por medio de Ander y de nuevo en una jugada a balón parado. Ese tanto mandaba el partido a la prórroga pero los de Manuti siguieron buscando el gol y tuvieron un par de ocasiones claras, ambas en las botas de Rulo. Sus remates en el área se marcharon fuera.

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Todo auguraba un acoso total del Estradense en una prórroga en la que necesitaban un gol para vencer pero lo cierto es que los rojillos no consiguieron generar ocasiones claras. Todo se jugó en campo de un Arteixo que fue capaz de dormir el partido, especialmente en una segunda parte en la que todo fueron pérdidas de tiempo, protestas y discusiones. En los últimos minutos y con el Estradense volcado, el Arteixo anotó el tanto decisivo al aprovechar una contra.