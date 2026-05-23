Benjamín
El Oporto vence al Sporting de Gijón en la final del Torneo Concello da Estrada
El Oporto se llevó la victoria en la novena edición del Torneo Benjamín Concello da Estrada, un evento que volvió a reunir a algunas de las mejores canteras de España y Portugal. El equipo luso dejó una gran imagen en el Novo Municipal de A Estrada, sin perder ningún partido y encadenando varias goleadas.
En su camino hacia la final se cruzó con el Sporting de Portugal en semifinales. Por el otro lado del cuadro se enfrentaban los dos equipos asturianos, el Oviedo y el Sporting de Gijón, con victoria para los segundos. En la final, el Oporto derrotó al Sporting por 2-0. En los cuartos de final cayeron el Deportivo y el Celta, además del Rayo Vallecano y el Braga.
Un año más, el torneo organizado por la Escola Estrada resultó todo un éxito, con un gran ambiente dentro y fuera del campo. El alcalde, Gonzalo Louzao, fue el encargado de entregar los premios.
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