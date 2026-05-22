El Balonmán Lalín +45 se deshace del campeón del mundo

El Balonmán Lalín ha protagonizado una segunda jornada épica en la ciudad croata de Omiš, donde sus equipos de veteranos están dejando una huella imborrable en la Copa del Mundo de la categoría. El gran titular del día lo firmó el conjunto de +45, que hizo historia al derrotar por un ajustado marcador de 7-8 al actual campeón del mundo, el potente equipo brasileño del Assefe, en un duelo de máxima tensión defensiva y donde los dos porteros lalinistas, David Carbón y Carlos Durán, brillaron a gran altura. Esta gesta llegó tras un debut agónico contra los polacos del Bor Wroclaw, en el que los lalinistas demostraron una capacidad de reacción asombrosa al rescatar un empate (10-10) tras ir perdiendo por un contundente 1-7 en los instantes iniciales.

Por su parte, la escuadra +35 de la capital dezana no tuvo la misma fortuna en el marcador mundialista, aunque mantuvo el nivel competitivo al caer por un estrecho 10-12 frente a los eslovenos del RD Prule 67. Pese al tropiezo, el equipo mantiene intactas sus opciones de clasificación. La fase de grupos para el +35 se cerrará este viernes a las 19.20 horas en un partido decisivo contra el Proteam Stiinta de Rumanía, donde buscarán el billete para las semifinales del torneo.

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El calendario de este viernes será frenético para la amplia expedición lalinense desplazada al torneo balcánico, ya que el equipo +45 afrontará dos choques fundamentales para definir su futuro en la competición internacional. Los veteranos rojinegros saltarán a la pista primero a las 12.20 horas para medirse al SHTH de Eslovaquia y cerrarán esta etapa clasificatoria a las 16.25 horas frente a los húngaros del Last Dance of Pecs Old Boys, con la moral por las nubes tras tumbar al gigante brasileño. Se trata de redondear la faena después de un debut brillante.