Lucha
Joel Castro pelea por una plaza en el Campeonato de Europa U20
Redacción
A Estrada
El seleccionador español Laureano Atanes ha convocado a los campeones de España de Lucha Libre Olímpica. El objetivo es definir la selección Española U20 que participará en del 2 al 12 de Julio en el Europeo de Skopje (Macedonia). Entre los convocados se encuentra el luchador estradense Joel Castro Toledo (-57kg) que compite con el Club Keltoi de Vila de Cruces. Con él acudirá Kevin Cuba Goás (-97kg) del Club de Loitas Olímpicas de Vilalba. El resto de deportistas convocados son un andaluz y cuatro deportistas de Madrid.
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