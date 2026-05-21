Joel Castro pelea por una plaza en el Campeonato de Europa U20

El seleccionador español Laureano Atanes ha convocado a los campeones de España de Lucha Libre Olímpica. El objetivo es definir la selección Española U20 que participará en del 2 al 12 de Julio en el Europeo de Skopje (Macedonia). Entre los convocados se encuentra el luchador estradense Joel Castro Toledo (-57kg) que compite con el Club Keltoi de Vila de Cruces. Con él acudirá Kevin Cuba Goás (-97kg) del Club de Loitas Olímpicas de Vilalba. El resto de deportistas convocados son un andaluz y cuatro deportistas de Madrid.