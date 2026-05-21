El Estradense peleará por el título gallego por tercera vez en cuatro años

El Estradense puso punto y final a una ilusionante liga. Los rojillos, con una plantilla amplia y competitiva, soñaron en muchos momentos de la temporada con acabar en lo más alto de la tabla de División de Honor en el grupo de Pontevedra. Fueron líderes durante muchas jornadas y llegaron al tramo final con opciones. Sin embargo, una derrota ante el Xeve, equipo que finalmente resultó campeón, los relegó a la tercera posición. A pesar de esa desilusión final, los rojillos han logrado su clasificación para la fase final del Campeonato Gallego. Será la tercera vez que lo hagan en sus poco más de 50 años de vida y las tres en los últimos cuatro años.

Ese dato reafirma el buen momento de un equipo que siempre ha presumido de militar en la categoría más alta del fútbol de veteranos, aunque principalmente se ha movido en la zona media-baja. En las últimas temporadas y con refuerzos como los de Silva, Unai, Javicho, Manuti o Roberto han dado un paso hacia la pelea en la parte alta.

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Ahora, les toca intentar el más difícil todavía en una fase por el título que se les atragantó en sus dos experiencias anteriores. Por el momento no han conseguido superar ninguna ronda, una mala racha que intentarán romper el próximo domingo. El sorteo de primera ronda los ha emparejado con el Ordes, en un partido que se celebrará en el campo del Estradense. El club ha decidido colocarlo ael domingo a las 12.30 horas en el campo de Figueiroa y no en sábado como es habitual. De esta manera evitan coincidir con el encuentro del Estradense contra el Arteixo en fase de ascenso.