Balonmano / Masters Handball World Cup
El BM Lalín debuta con victoria en el Mundial
Data
Los veteranos +35 del Balonmán Lalín iniciaron ayer el Mundial con una clara victoria sobre el conjunto egipcio del Aspire Masr. Los rojinegros se impusieron con un 8-13 en el marcador durante su partido de debut. Hoy vuelven a jugar a las 15.15 horas delante del RD Prule 67 de Eslovenia.
Por su parte, el equipo lalinista de categoría +45 arrancará también hoy el torneo, a las 13.30 horas, teniendo que enfrentarse al Bor Wroclaw de Polonia.
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