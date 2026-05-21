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Balonmano / Masters Handball World Cup

El BM Lalín debuta con victoria en el Mundial

Los veteranos del Balonmán Lalín y los del Aspire Masr egipcio. |

Los veteranos del Balonmán Lalín y los del Aspire Masr egipcio. |

Ángel Graña

Data

Los veteranos +35 del Balonmán Lalín iniciaron ayer el Mundial con una clara victoria sobre el conjunto egipcio del Aspire Masr. Los rojinegros se impusieron con un 8-13 en el marcador durante su partido de debut. Hoy vuelven a jugar a las 15.15 horas delante del RD Prule 67 de Eslovenia.

Por su parte, el equipo lalinista de categoría +45 arrancará también hoy el torneo, a las 13.30 horas, teniendo que enfrentarse al Bor Wroclaw de Polonia.

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