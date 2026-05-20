Reto mundial para el Balonmán Lalín

Los veteranos del Balonmán Lalín se preparan para afrontar un hito histórico en su trayectoria deportiva con su participación en la Masters Handball World Cup, que se celebra esta semana en la localidad croata de Omiš. Esta ambiciosa expedición lalinense está compuesta por un total de 37 miembros; el club desplaza a 18 jugadores para competir en la categoría de mayores de 45 años (+45), mientras que otros 17 integrantes conformarán la plantilla del equipo de mayores de 35 años (+35). El grupo se completa con dos oficiales responsables de la dirección técnica y logística, asegurando que cada detalle esté bajo control en el complejo deportivo GSD Ribnjak, centro neurálgico de la competición mundialista.

El calendario previsto para los equipos de la capital dezana destaca por su intensidad y por la variedad de estilos de juego a los que deberán adaptarse. En la categoría +35, el conjunto lalinista inicia su camino este miércoles a las 19.35 horas contra el Aspire Masr de Egipto, un debut que pondrá a prueba su resistencia física frente a la potencia del equipo africano. La acción continuará el jueves a las 15.15 horas, delante del al RD Prule 67 de Eslovenia. Esta primera fase concluirá para ellos el viernes a las 19.20 horas, enfrentándose al Proteam Stiinta de Rumanía en un duelo que podría ser decisivo.

De forma paralela, el equipo +45 arrancará el jueves con una jornada doble: a las 13.30 horas debutarán contra el Bor Wroclaw de Polonia y volverán a la pista a las 18.10 horas para jugar contra el Assefe de Brasil, un rival que destaca por su técnica imprevisible. El viernes completarán esta fase con otros dos choques fundamentales; primero a las 12.20 horas ante el SHTH de Eslovaquia y finalmente a las 16.25 horas frente al Last Dance of Pecs Old Boys de Hungría.

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Esta cita mundialista consolida al Balonmán Lalín como un referente del balonmano veterano a nivel internacional. El objetivo es claro para los rojinegros: intentar mejorar el meritorio sexto puesto europeo alcanzado el año pasado en Andalucía bajo condiciones climáticas extremas. Para potenciar sus opciones, el club lalinista selló una alianza estratégica con el Calvo Xiria, incorporando a cinco de sus jugadores (Carlos García, Cuco, Iago y Gonzalo Pombo) para reforzar el cuadro de +35.