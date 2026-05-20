El Estradense fleta buses a Arteixo para movilizar a su afición

El Club Deportivo Estradense organiza un desplazamiento especial para que toda su afición pueda viajar este sábado a Arteixo y apoyar al equipo en su próximo encuentro de vuelta del play-off de ascenso. El club ya ha puesto a disposición de los seguidores rojillos un primer autobús y, en caso de que este se llene rápidamente, se habilitará de inmediato un segundo vehículo para que nadie se quede sin la oportunidad de viajar. Con el firme propósito de facilitar una asistencia masiva, la entidad ha decidido asumir gran parte de los gastos del transporte, por lo que el precio final para los aficionados es de tan sólo 5 euros. Los tickets para el viaje se pueden adquirir en los puntos de venta oficiales situados en Cepa e Viño y en Helvetia. Se recomienda a todos los interesados que acudan lo antes posible a por su entrada, ya que las plazas son limitadas y se espera una alta demanda. Desde el club se subraya la oportunidad de animar al CD Estradense en Arteixo; una presencia fundamental para que el equipo sienta el calor de su gente y luche por la victoria en la primera ronda de la fase.