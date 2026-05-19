Manuti: «Vamos a darlo todo hasta el último minuto»

El Club Deportivo Estradense se encuentra ante uno de esos retos que definen la historia de una entidad. Tras el amargo desenlace en el Novo Municipal, donde un solitario gol del Atlético Arteixo decantó la balanza en la ida de los play-off de ascenso, el conjunto rojillo prepara las maletas con el corazón herido pero la convicción intacta. En el vestuario que dirige Manuti, el ambiente es de absoluta concentración.

«Los jugadores están fastidiados y es normal porque cuando haces un muy buen partido y pierdes el sabor de boca es muy amargo», reconoce Manuti con la sinceridad de quien sabe que el fútbol fue injusto con los méritos de sus pupilos el pasado domingo. El técnico no oculta la magnitud de la montaña que deben escalar: «Es un golpe duro porque sabemos que el Arteixo en su casa es un rival que en 2026 no perdió ningún partido y que de diez encuentros ganó ocho. Además, nosotros fuera de casa, como cualquier equipo de Tercera División, tampoco tenemos resultados de ganar fácil».

La pizarra de Manuti ya analiza el posible planteamiento de un Arteixo que viaja con el viento a favor de la renta mínima. «Con el resultado que tienen, sí que pueden plantear algo parecido a lo que vimos este fin de semana. Si hubiera sido un empate o una victoria nuestra, el Arteixo es un equipo que sabe proponer», analiza. La lectura del partido de vuelta parece clara para el cuerpo técnico estradense: el rival esperará agazapado, aprovechando la necesidad imperiosa de los visitantes. «Ellos al final tienen una renta muy grande que guardar y saben que nosotros nos tenemos que volcar; a lo mejor buscan un partido parecido porque realmente les salió bien», añade con cautela.

Sin embargo, el Estradense se agarra a la épica y a la posibilidad de firmar una gesta que se recordaría por mucho tiempo en el municipio. «Se nos pone cuesta arriba la eliminatoria, lo vamos a intentar evidentemente porque ellos son los favoritos, pero vamos a darlo todo hasta el último minuto», asegura Manuti, lanzando un mensaje de resistencia que cale entre los aficionados.

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Para que el milagro sea posible, el equipo no quiere estar solo. El técnico hace un llamamiento al sentimiento de la grada, consciente de que el empuje de la afición puede equilibrar la balanza. «Animo a todo el mundo en A Estrada que venga al partido de Arteixo porque vamos a darlo todo y, si pasamos, sería algo histórico y muy bonito de vivir en el campo. Sabemos que es una misión complicada y por eso necesitamos que nos apoyen para intentar darle la vuelta al resultado», concluye.