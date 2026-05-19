El Club Bádminton A Estrada logra la permanencia

El Club Bádminton A Estrada consiguió este fin de semana la permanencia en Primera Nacional Bronce tras vencer en la última jornada liguera al conjunto navarro del Bádminton Belmecher, en un duelo decisivo disputado en Zamora. El equipo llegaba a esta última cita con la obligación de ganar para mantener la categoría. El equipo capitaneado por Jesús Pereiro estuvo formado por Rubén Comerón, Natasha Lado, Darío Míguez, las debutantes Inés y Eva Lemos y Manuel Brea, auténtica leyenda del bádminton estradense, que acudió a la llamada del equipo en un momento clave de la temporada.

El encuentro arrancó con la disputa del dobles mixto, donde Manuel Brea y Natasha Lado se enfrentaron a Patricia Pérez y Daniel Martínez. La pareja estradense firmó un gran partido para colocar el primer punto en el marcador (11-3, 11-10, 8-11 y 11-5).

En el dobles femenino llegaba uno de los momentos más especiales de la jornada, con el debut en liga nacional de las hermanas Inés y Eva Lemos. Las jóvenes promesas completaron un gran encuentro y plantaron cara a las experimentadas Nelly Iriberri y Ainhoa Larraya, que terminaron igualando el marcador para el conjunto navarro.

El dobles masculino fue un auténtico reflejo del enfrentamiento. Rubén Comerón y Darío Míguez se midieron a Juan Cantón y Michael Jeynes en un intenso partido que se resolvió en cinco sets y que cayó del lado estradense en los últimos puntos del encuentro.

Turno después para la todavía sub-13 Eva Lemos, que disputó su primer individual en liga nacional frente a Nelly Iriberri. Aunque la diferencia de edad y experiencia terminó marcando el desarrollo del partido, la joven luchó cada volante y dejó grandes sensaciones en su estreno.

Darío Míguez saltaba después a pista para enfrentarse a Daniel Martínez en uno de los partidos clave de la jornada. Tras dos primeros sets cómodos, el estradense se resintió de sus problemas físicos y cedió los dos siguientes, dejando todo por decidir en el quinto y definitivo set. A pesar del desgaste, Míguez logró rehacerse y acabar sumando un punto vital. Natasha Lado tenía en su mano cerrar el encuentro frente a Ainhoa Larraya, pero la jugadora navarra terminó imponiéndose en cuatro sets.

Noticias relacionadas

Con 3-3 en el marcador, toda la permanencia quedaba en manos del último partido. Manuel Brea asumió la responsabilidad frente a Michael Jeynes y demostró su experiencia y calidad imponiéndose con autoridad en tres sets y certificando así la permanencia del CB A Estrada en Primera Nacional Bronce.