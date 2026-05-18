El primer rugido del A Estrada Basket

El Coto Ferreiro de A Estrada fue testigo este fin de semana de un hito histórico para el deporte local. El AEB Tres Insuas, equipo júnior del A Estrada Basket, se coronó campeón de liga tras derrotar con autoridad al Baloncesto Galdea de Brión por un contundente 87-66. Se trata del primer título liguero oficial para una entidad que nació hace apenas un año. El encuentro comenzó con la tensión propia de una final. Aunque los minutos iniciales mostraron cierta paridad, el A Estrada Basket no tardó en tomar las riendas del marcador. Con un primer parcial de 26-18, los locales empezaron a marcar el territorio. A pesar de que el segundo cuarto fue mucho más trabado y defensivo (13-13), el equipo dirigido por Lucas Terceiro nunca perdió el control. La estrategia estaba clara y se ejecutó con disciplina: una presión asfixiante arriba, una defensa muy activa y una mentalidad agresiva en ataque para forzar pérdidas del rival y generar un ritmo de juego vertiginoso. El Baloncesto Galdea, por su parte, intentó castigar cada error estradense. Su plan pasaba por cerrar el rebote y lanzar transiciones rápidas para anotar antes de que la defensa local se posicionara, sumado a una presión a toda pista que incomodó por momentos a los de casa. Durante la primera mitad, algunos despistes defensivos del AEB y la falta de acierto en el tiro exterior permitieron que Brión se mantuviera con vida, llegando al descanso con una desventaja que aún parecía remontable.

Aspecto de la grada del Coto Ferreiro durante el encuentro. |

Sin embargo, el paso por los vestuarios cambió el guión. El júnior de A Estrada salió al tercer cuarto con una marcha más, mucho más centrado y decidido a romper el partido. Con un parcial demoledor de 30-19, la diferencia se disparó, permitiendo a los locales encarar el último tramo con tranquilidad (18-16 en el último cuarto) hasta sellar la victoria final por 21 puntos de diferencia. Tras el pitido final, Lucas Terceiro, técnico del conjunto campeón, quiso destacar la fuerza del bloque por encima de las individualidades: «Remamos todos como equipo, todo el mundo jugó muy bien y cumplió con lo que tenía que hacer», afirmó. Sobre lo que vendrá a continuación, el técnico se muestra cauto: «No sé qué nos depara el futuro inmediato, si jugaremos algún tipo de copa o si la temporada finaliza». Lo que es innegable es el impacto de este triunfo. «Ojalá sea la primera de muchas alegrías y sirva para enganchar a más chicos y demostrar que en A Estrada se compite y hay futuro en el baloncesto», concluyó Terceiro. La semilla del éxito ya está plantada.