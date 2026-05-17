Al Estradense le toca remontar

El fútbol, a menudo caprichoso e injusto, dictó ayer una sentencia cruel para el Club Deportivo Estradense en el primer asalto de los play-off de ascenso a Segunda Federación. En un Novo Municipal engalanado para las grandes citas, el conjunto de Manuti hizo casi todo bien para llevarse una renta cómoda a tierras coruñesas, pero terminó sucumbiendo por la mínima (0-1) ante un Atlético Arteixo que supo vestir el mono de trabajo y penalizar al máximo la falta de puntería local. La crónica de este encuentro es la historia de un monólogo sin premio, donde el dominio territorial, la posesión y un torrente de ocasiones no bastaron para derribar el muro de un equipo visitante que, de la mano de Posi, mostró una cara pragmática y desconocida respecto a lo visto durante la liga regular. Desde el pitido inicial, el Estradense asumió el protagonismo con una ambición encomiable. Los locales se adueñaron del esférico y empezaron a encadenar llegadas peligrosas, volcando el juego por las bandas y forzando una sucesión de saques de esquina y faltas laterales que mantenían al Arteixo embotellado en su área.

El público llenó el Novo Municipal para presenciar la ida de la eliminatoria. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

La primera media hora fue un vendaval rojillo, destacando la presencia constante en el área rival y un juego fluido que desarbolaba el planteamiento defensivo de los visitantes. Sin embargo, en el minuto treinta se produjo la jugada que pudo cambiar el destino del choque y que indignó a la parroquia local. Mella se plantó solo ante el portero en una posición inmejorable, pero el colegiado David Vázquez ignoró un penalti clamoroso sobre Raúl en la acción previa que, además, debió acarrear la expulsión del defensor. Esa decisión arbitral fue un lastre psicológico, especialmente cuando Mella no logró definir en lo que era una oportunidad de oro. Tras el paso por vestuarios, el guión se mantuvo inalterable. El Estradense seguía proponiendo y el Arteixo aguardaba agazapado, encomendándose a la velocidad de Adri y Jota para salir al contragolpe. Pero fue en una llegada aislada donde se rompió el equilibrio. En una transición bien gestionada, Rubo alcanzó la línea de fondo y puso un pase atrás medido para la llegada de Pablo Martínez desde la segunda línea. El centrocampista no perdonó y batió a Isra, poniendo un 0-1 que caía como un jarro de agua fría tras los méritos contraídos por unos y otros. A pesar del golpe, los hombres de Manuti no bajaron los brazos y se repusieron rápido del tanto encajado, aunque la urgencia del cronómetro empezó a sembrar la precipitación en sus filas. Faltó esa pizca de madurez y tranquilidad necesaria para gestionar los metros finales, donde se contabilizaron hasta siete ocasiones claras que la delantera local no acertó a materializar. El Arteixo, reforzado por el botín, reculó todavía más, convirtiendo el tramo final en un asedio constante de los rojillos.

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A nivel de juego poco se puede reprochar a un Estradense que rindió a un nivel muy alto, pero la falta de contundencia en las áreas terminó por condenarles. Ahora, la eliminatoria viaja al Ponte dos Brozos con una desventaja mínima pero peligrosa. El Estradense ha demostrado que es capaz de someter a su rival, pero la próxima semana en Arteixo necesitará recuperar el olfato goleador para darle la vuelta a la eliminatoria.