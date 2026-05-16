El Estradense llama a su afición a disfrutar de la fase de ascenso

El Estradense inicia hoy la guerra que había estado esperando. Tras una temporada dura y un mes de marzo lleno de finales, los rojillos comienzan su andadura en la fase de ascenso a Segunda RFEF ante el Arteixo. El Novo Municipal acoge a partir de las 18.30 horas el partido de ida de la primera ronda. Será un choque entre el tercer y el cuarto clasificado, posiciones que dan una pequeña ventaja al Arteixo. Además de jugar en casa el choque de vuelta, pasará directamente a la segunda ronda en caso de la eliminatoria termine en un empate.

El entrenador de los rojillos, Manuel González «Manuti», aguarda una eliminatoria igualada que se decidirá «por detalles» y que se llevará aquel que aproveche mejor sus momentos. «Jugar un play-off de este tipo no es fácil a nivel mental. Hay que saber jugarlos», afirmó. En este sentido el técnico considera que juega a su favor el hecho de que el 80% de su plantilla disputó esta fase el año pasado. «Veo al equipo con ilusión pero también tranquilo. Sabemos lo que tenemos por delante porque ya lo vivimos. Estos partidos hay que jugarlos con calma y con cabeza, sabiendo que no se decide todo en 90 minutos, sino en 180». Para el entrenador estradense un elemento que también los ayuda es el hecho de llevar muchas semanas jugando «finales» en las que una derrota los dejaba fuera de la pelea y sacándolas adelante.

En cuanto al Arteixo, Manuti recordó que se trata del mejor equipo de la segunda vuelta en Tercera, con 38 puntos. «Están en una dinámica increíble. Es un equipo que el año pasado se salvó del descenso en la última jornada y que este año, con cuatro o cinco buenos fichajes, acabaron terceros. Están crecidos, tendran mucha ilusión y no tienen presión», valoró. El entrenador dibujó un rival muy «fiable» atrás y que cuenta con jugadores muy veloces y verticales arriba. «Arriba tienen gente muy peligrosa con espacios y nosotros solemos arriesgar. Tendremos que estar muy atentos a las vigilancias».

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Manuti también hizo un llamamiento a la afición para que acuda a disfrutar de una fase en medio de un fin de semana de fiesta en A Estrada. «Nunca se sabe cuándo podremos estar aquí de nuevo», recordó.