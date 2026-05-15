Tres play-offs, un ascenso y más de mil partidos para el «Big Six» del Estradense

El Estradense inicia el sábado su participación en la fase de ascenso a Segunda RFEF ante el Arteixo. No es algo nuevo para un equipo que en las últimas seis temporadas ha disputado tres play-offs de ascenso. Esa experiencia es algo que juega a favor de los rojillos en esta ocasión. Ese factor se deja notar especialmente si hablamos de su «Big Six», los seis jugadores que han disputado las tres fases de ascenso. Se trata de Carabán, Brais Vidal, Ánder, Óscar, Ángel y Porrúa. Entre todos ellos suman 1.064 partidos de liga con el Estradense, conformando en gran parte la columna vertebral de un equipo para la historia.

Entre los seis hay dos que llaman la atención: los capitanes Pablo Carabán y Brais Vidal. Ambos llegaron al Estradense en la temporada 2018-19, siendo piezas claves en el ascenso a Tercera. El central, que llegó procedente del Estudiantil, se quedó hasta hoy. Son ocho temporadas consecutivas en el club, sumando 229 partidos a sus 33 años. Vidal por su parte ha jugado 184. En su caso baja esa cantidad las dos temporadas que jugó en el Arosa. A sus 30 años vive una segunda juventud, algo que muestran sus 5 goles , más que en sus cinco temporadas anteriores en el equipo juntas.

En un tercer peldaño estaría Ander. El capitán llegó al club antes que Carabán, en la 2017-18 pero al año siguiente se fue al Boiro, perdiéndose así el año del ascenso a Tercera. Suma 218 partidos como rojillo en sus ocho temporadas en el equipo. Tras él en número de partidos estaría Pablo Porrúa, con 151. El centrocampista lleva seis temporadas como rojillo, con un año en el Arosa y medio año en el Compostela por el medio. Llegó al club tras el ascenso a Tercera, en la 19-20, procedente del Lugo B.

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Solo un poco por detás estaría Óscar. El lateral suma 149 partidos como rojillo en seis temporadas initerrumpidas. Su protagonismo en el equipo ha ido creciendo. Para finalizar estaría Ángel, quien cumple siete temporadas como rojillo para 133 partidos. Sus números están condicionados por la importante lesión que sufrió el año pasado.