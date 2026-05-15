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Silleda pisa a fondo: el Rallysprint vuela antes de arrancar

La logística del evento, que incluye verificaciones y asistencias en la Semana Verde, culminará con la entrega de trofeos en el núcleo urbano de la localidad

Verificaciones técnicas del Rallysprint Concello de Silleda.

Verificaciones técnicas del Rallysprint Concello de Silleda. / Bernabé / Amanda Castro

Ángel Graña

Silleda

Silleda se consolida este fin de semana como uno de los epicentros del automovilismo en Galicia con la celebración de la tercera edición del Rallysprint Concello de Silleda. La prueba, que forma parte del calendario oficial como puntuable para el Campeonato Xunta de Galicia GT2i ha superado todas las expectativas iniciales de la organización, logrando agotar las 90 plazas de inscripción en apenas 24 horas, lo que obligó a sumar siete vehículos adicionales para atender la alta demanda de pilotos interesados.

En el aspecto deportivo, el diseño del recorrido introduce este año novedades de gran calado que prometen aumentar la espectacularidad y el desafío técnico para los participantes. Aunque la organización ha decidido mantener el emblemático tramo de A Bandeira, que ya es un referente para la afición local, la gran incorporación de esta edición es el tramo de Escuadro. Ambos trazados se realizarán a doble pasada, configurando un esquema competitivo que incluye asistencias y reagrupamientos intermedios para garantizar la seguridad y el espectáculo.

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La logística del evento arrancó este viernes con las verificaciones optativas, dejando para el sábado la jornada principal de competición. Durante la mañana sabatina, de 08.00 a 12.30 horas, se llevarán a cabo las verificaciones obligatorias antes de que el primer coche tome la salida a las 14.00 horas. Para facilitar el desarrollo técnico de la prueba, el aparcamiento de la Semana Verde funcionará como parque de trabajo y zona de asistencias, mientras que el parque cerrado y el acto de entrega de trofeos, previsto para las 20.30 horas, se trasladarán a la rúa Camiño do Castro, integrando así el final de la fiesta del motor en el núcleo urbano de la localidad.

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