Bamarti vuelve a competir con su hija Blanca como copiloto

Bamarti Competición ha confirmado oficialmente que Blanca Martínez será la copiloto encargada de acompañar a José Miguel Martínez Barreiro en el próximo 9º RallyMix Cuntis Vila Termal, prueba que se celebrará el próximo 19 de septiembre de 2026 en la localidad pontevedresa de Cuntis. La participación contará con un componente muy especial y emotivo, ya que Blanca Martínez, hija del piloto José Miguel Martínez Barreiro, debutará en competición formando parte de la estructura del equipo en una cita destacada del automovilismo gallego.

Será la primera experiencia deportiva de Blanca dentro de una prueba oficial, afrontando este reto con «enorme ilusión, responsabilidad y ganas de disfrutar de una jornada inolvidable» al lado de uno de los pilotos más experimentados del panorama gallego. Por su parte, José Miguel Martínez Barreiro volverá a ponerse al volante con la ambición de pelear por los puestos de cabeza y con un objetivo muy claro: revalidar la victoria conseguida en la edición de 2017, un recuerdo muy especial para el equipo y para todos sus seguidores.

Desde Bamarti Competición afrontan esta participación con máxima motivación, trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles a una prueba que combina velocidad, técnica y espectáculo, y que volverá a reunir a una gran cantidad de aficionados al motor.

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El equipo quiere agradecer el apoyo de todos los patrocinadores, colaboradores, familiares y aficionados, cuyo respaldo resulta fundamental para seguir compitiendo y representando con orgullo al automovilismo gallego.