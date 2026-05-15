Álex González rompe moldes en el motocross portugués

El joven piloto lalinense Álex González ha firmado un prometedor debut internacional tras disputar las dos primeras citas del Campeonato Nacional Portugués de Motocross. En la prueba inaugural del certamen, González tuvo que hacer frente a un circuito con un terreno arenoso, una superficie muy técnica sobre la que no acostumbra a entrenar de forma habitual. A pesar de esta dificultad inicial, el piloto de Lalín de seis años demostró una rápida capacidad de adaptación, rodando de menos a más y encontrando mejores sensaciones con el paso de las vueltas. Esta progresión se reflejó en las mangas de carrera, donde además compitió bajo un reglamento que lo emparejó con rivales que, en muchos casos, eran bastante mayores y experimentados que él. Aunque esta diferencia de edad condicionó el resultado final, impidiéndole alcanzar las posiciones que le hubieran gustado, el lalinense logró cerrar la primera experiencia internacional en una meritoria novena posición, regresando a casa con un bagaje muy positivo, un notable aprendizaje y, sobre todo, una motivación intacta para encarar el resto de la temporada.

Sin apenas tiempo para el descanso, la competición se trasladó este pasado fin de semana a la localidad de Vila Cova à Coelheira para la celebración de la segunda prueba del campeonato, una cita que deparó una montaña rusa de emociones y contratiempos. Las jornadas comenzaron con optimismo durante los entrenamientos libres, donde González plantó cara a un terreno muy complicado y castigado por el barro para registrar el sexto mejor tiempo del día. Este resultado confirmaba su progresión y permitía al piloto marcarse el objetivo de consolidar ese ritmo de cara a las mangas oficiales. Sin embargo, el día de las carreras definitivas guardaba una parte sumamente negativa debido a los problemas mecánicos. Su moto comenzó a fallar de forma inesperada y terminó por pararse por completo en las dos salidas. Este doble percance técnico obligó al piloto de Lalín a arrancar ambas mangas desde la última posición de la parrilla, totalmente descolgado del resto de competidores y con todo en contra.

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Lejos de bajar los brazos o amedrentarse ante la adversidad, Álex González tiró de carácter y pundonor para protagonizar una remontada épica. El joven exhibió una velocidad espectacular sobre un trazado rápido y exigente, adelantando rivales de manera constante y demostrando que su ritmo real estaba a la altura de los mejores de la categoría. Gracias a este esfuerzo, González logró cruzar la línea de meta en la novena posición durante la primera manga, mejorando aún más en la segunda carrera del día al terminar en el séptimo lugar. La combinación de ambos resultados le otorgó una extraordinaria octava posición en la clasificación general del evento. A pesar del sabor agridulce de saber que sin los fallos del motor habría peleado activamente por los puestos de podio, el lalinense abandona tierras portuguesas muy satisfecho con su actitud en pista, feliz por reafirmar su enorme pasión por este deporte incluso en los días más difíciles, y con la mente puesta ya en los entrenamientos de preparación para la próxima cita del calendario.