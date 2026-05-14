Fútbol
Un «zoco trofeo» celeste para calzar a la Peña Celtista Doutor Cota
La Peña Celtista Doutor Cota ya cuenta los días para la organización en A Estrada de la Romaría Celtista, que tendrá lugar el 29 y 30 de mayo y en la que participarán peñas celtistas de toda Galicia. La peña estradense está preparando varias sorpresas para la ocasión. Una de ellas fue desvelada ayer por Eferro, la reconocida marca gallega de zuecos de madera artesanales y de diseño, creada por Elena Ferro en Vila de Cruces.
Para la ocasión Eferro preparó lo que bautizó como un «zoco trofeo» dedicado a la Peña Celtista Doutor Cota y al que no le falta detalle. El zueco está hecho en color celeste con elementos en rojo, dando protagonismo al escudo del Celta de Vigo. Como detalle final están los tacos metálicos a modo de botas de fútbol.
Desde la peña anunciaron que este «zoco trofeo» será sorteado el día 30 en la romería que se organizará en la plaza del Concello.
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