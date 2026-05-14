De las últimas posiciones a la gloria: el A Estrada Basket de Lucas Terceiro busca su primer título

Cuando Lucas Terceiro aceptó volver a entrenar después de casi diez años alejado de los banquillos tenía muy claro qué equipo quería dirigir. «Me encanta trabajar los júnior, chavales que están en una etapa adolescente, empezando a descubrir la vida y lo que van a ser», argumenta. Terceiro sin embargo tenía ante sí un duro reto. A sus órdenes tendría una mezcla de los cadetes y júnior del año pasado, dos equipos que terminaron la temporada en las últimas posiciones. Su comienzos, con tres derrotas consecutivas, no auguraban un final mejor, pero a partir de ahí comenzaron a encadenar victorias. Ahora sin embargo están a solo un paso de conseguir el que sería primer título de la historia del A Estrada Basket.

Terceiro tomó a comienzo de temporada el relevo de Nacho Renda, entrenador de los júnior el año pasado tras la marcha de Jordi. «Venían de un año con cambio de entrenador en el que quizás les había faltado algo de cohesión a nivel de organización deportiva». Acabaron en las últimas posiciones, igual que los cadetes. «Sabía que iba a ser un reto tremendo, así que optarmos por jugar en Segunda División. En pretemporada se lo tomaron bien y fueron cogiendo mi forma de trabajar. Sin embargo, nuestro primer partido fue estrepitoso. Perdimos claramente, aunque nos sirvió para ver nuestras carencias y nuestras fortalezas», explica el entrenador.

El resultado de esas derrotas iniciales fue un cambio de estrategia. «Decidí que era mejor jugar más ofensivos que defensivos. Empezamos a trabajar en un juego más rapido, físico, más centrado en el ataque y repartiendo minutos entre todos los jugadores. Y dimos con la tecla», sentenció Terceiro.

Los jugadores Isaac y Christian / Tres Insuas

A partir de ahí se sucedieron las victorias, una tras otra fueron escalando posiciones hasta acabar en lo más alto de la clasificación al final de la temporada. Lo hicieron además con una media de 80 puntos a favor por 45 en contra, números que hablan de su dominio hasta las eliminatorias por el título de campeón.

En semifinales se enfrentaron al Fontiñas, al que superaron en dos partidos. Por el otro lado del cuadro se medían el La Salle y el Brión. Los primeros, que fueron su gran rival en liga, eran favoritos pero terminaron perdiendo. El Brión será así su rival en una final que ha quedado fijada para el sábado a las 16.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro.

«Llevamos tres semanas preparando este partido y veo a los chavales muy motivados. Hemos trabajado mucho esta temporada y queremos que sea una temporada redonda», afirmó Terceiro al analizar una final y a un rival al que ya se enfrentaron a lo largo de la liga, ganando sus seis enfrentamientos por más de 20 puntos. «No podemos confiarnos. Debemos pensar que es un equipo que viene de eliminar al La Salle y que no será fácil».

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Pase lo que pase el sábado, el entrenador estradense destacó la gran evolución táctica de sus jugadores y, especialmente, el grupo creado. «Estoy contento porque el equipo está respondiendo bien pero también por cómo se llevan entre ellos. Aquí vamos todos a una. Creo que para ellos fue una temporada de aprendizaje en ese sentido. Incluso para mí, que en muchos momentos me siento uno más con ellos».