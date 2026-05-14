Fútbol /Tercera División
Estradense y Arteixo rinden un homenaje a delegados y utilleros
Redacción
Como previa del partido que Estradense y Arteixo jugarán el sábado en la fase de ascenso, el club rojillo ha preparado una campaña que pondrá el foco en una figura imprescindible dentro del fútbol modesto: los delegados y utilleros. El vídeo, que será publicado entre hoy y mañana, contará con la participación de los utilleros del CD Estradense y del Atlético Arteixo, en un homenaje conjunto a todas esas personas que trabajan en silencio para que todo funcione dentro y fuera del terreno de juego.
«La pieza busca visibilizar ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta fundamental para ayudar a los jugadores a perseguir sus objetivos. Son personas que preparan cada detalle, acompañan al equipo en el día a día y siempre están ahí con una sonrisa, muchas veces sin recibir nada a cambio más allá de la satisfacción de ayudar», explican desde el club.
El equipo rojillo tiene como delegado y utillero desde hace catorce años a José Manuel Rey. «Desde el Estradense queremos reconocer y agradecer la dedicación de todos los delegados y utilleros del fútbol modesto, piezas esenciales de este deporte y ejemplo de compromiso, humildad y pasión. Porque detrás de cada partido, de cada entrenamiento y de cada logro, siempre hay personas que sostienen el día a día desde el anonimato. Este homenaje es para todos ellos».
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