El Coreti Rugby Lalín anuncia el cese de la directiva actual y la convocatoria de elecciones

El Club Rugby Lalín ha anunciado oficialmente el cese del actual presidente de la entidad, Álex Ferradás, así como la disolución de la actual Junta Directiva, iniciando de este modo una nueva etapa en la estructura organizativa del club.

A través de un comunicado, la entidad deportiva informó también de la apertura de un plazo de 15 días naturales para la presentación de candidaturas destinadas a conformar una nueva Junta Directiva que asuma la gestión y dirección del club en los próximos años.

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Desde el Rugby Lalín se hace un llamamiento a todas las personas vinculadas a la “familia Abellona” para que den un paso al frente y participen activamente en este proceso, considerado clave para garantizar la continuidad y el crecimiento de la entidad. Las personas interesadas en presentar una candidatura podrán hacerlo enviando su propuesta al correo electrónico del club: lalinrugby@gmail.com.