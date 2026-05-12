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Segunda

El Rodeiro se clasifica para el play-off de ascenso

Redacción

Lalín

El Rodeiro ha asegurado de manera matemática su clasificación para la fase de ascenso a Primera Autonómica. Lo hizo a falta de una jornada para que finalice la liga y después de su triunfo por la mínima ante el San Mamed. Pelearán así por acompañar al Lamela en su salto de categoría.

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