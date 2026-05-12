Cuando el mundo es rojo

El Estradense consiguió su clasificación para el play-off de ascenso a Segunda RFEF. No es algo nuevo para los rojillos. Lo hicieron la temporada pasada y también hace seis, aquel año marcado por la pandemia y con Alberto Mariano en el banquillo. Corren sin duda buenos tiempos para un club que acaba de finalizar su séptima temporada consecutiva en Tercera División. Para los más jóvenes del lugar, estos números y logros pueden parecer habituales pero para aquellos que algún día pasaron los domingos en la vieja grada de A Baiuca todo esto era inimaginable.

El actual Estradense es el mejor de los cien años de vida del club. Lo es por números, algo en lo que ningún otro se les acerca, por la longevidad de un proyecto encabezado por la directiva de Toño Camba y con una columna vertebral que viene casi de los tiempos en Preferente, y lo es por su gente, con una comunión entre equipo y afición que pocos recuerdan en A Estrada. Hace veinte años este equipo languidecía en Primera Autonómica, jugando en campos de tierra y muy lejos de una Tercera División que había pisado en pocas ocasiones. Hoy, el equipo rojillo es algo diferente, un grande a su manera, sencillo en el cara a cara pero ilusionante en todo lo que se plantea.

Solo así se puede explicar este logro. En realidad, no parecía una temporada para acabar en play-off y menos si recordamos un fin de año en el que encadenaron seis partidos sin ganar, con solo 3 puntos de 18 posibles. Era un golpe duro para un equipo que había comenzado bien pero que se descosía sin encontrar explicación. Entonces, todo cambió. Los Reyes trajeron de vuelta a Porrúa y Edu y las piezas del tablero de Manuti volvieron a encajar. Casi sin darse cuenta, el Estradense fue arañando puntos y escalando posiciones hasta acabar en su mejor momento de forma. Cinco victorias en los últimos siete partidos metieron al equipo en el play-off. No nos vayamos a engañar, costó y se sufrió, pero los de A Estrada volvieron a teñir de rojo una categoría en la que, para estar ahí, hay que merecerlo.

Ahora viene un reto diferente y todavía más complicado. El sueño del ascenso pasa por superar tres eliminatorias. La primera contra el Arteixo. La segunda contra el ganador del duelo entre el Compostela y el Villalbés y la tercera contra el ganador del play-off de Cataluña que juegan Badalona, Hospitalet, Cornellá y Vilanova i la Geltrú.

Toño Camba

«No nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Esto es muy difícil de lograr», resaltaba tras el partido el presidente del Estradense, Toño Camba, después de dos horas de nervios y transistores a pie de campo. «Estar en este play-off es un premio para nosotros. Algo que nos ganamos por hacer bien las cosas», valoró. El dirigente destacó la gran entrada registrada en la final contra el Barco pero, por encima de todo, la presencia de un gran número de niños que celebraban cada gol como un ascenso. «Lo que nos queda lo afrontamos sin presión. Eso es para el Compos y el Arosa. Nosotros estamos aquí para disfrutarlo».

Camba anunció que el partido de ida de la semifinal contra el Atlético Arteixo se jugará en la tarde del sábado –presiblemente a las 18.30 horas–para no coincidir con la Festa do Salmón. Se podrá seguir por el streaming de la televisión gallega aunque el presidente aguarda que el campo este «a reventar» para animar al equipo.

Manuti

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A pie de campo y en plena celebración hablamos con Manuti, quien suma así dos play-offs en dos temporadas, algo difícilmente igualable. «Estamos muy contentos porque todo el mundo nos daba dentro antes de este partido pero nos costó mucho. No son partidos fáciles», valoró tras su triunfo ante el Barco. «El Arteixo es otro equipo que viene de una seguna vuelta espectacular y que nos va a poner las cosas muy díficiles. Están en una dinámica impresionante pero en un play-off puede pasar cualquier cosa. El Compostela parte como claro favorito pero en estos partidos todo se decide por detalles. Creo que a nosotros nos tiene que valer en ese sentido la experiencia del año pasado», afirmó el entrenador. «Nos toca seguir haciendo historia. Le doy mucho mérito al hecho de repetirlo. Para volver hasta aquí el segundo año tienes que tener mucho carácter porque los equipos ya te conocen».