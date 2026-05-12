León Feijóo, sexto los 100 vallas del campeonato de España

El Club Escola Atletismo Deza está de celebración tras la destacada actuación del atleta lalinense León Feijóo en el Campeonato de España celebrado en Ourense. El deportista, representante de Galicia en el Campeonato de España por selecciones autonómicas durante el pasado fin de semana, logró una meritoria sexta posición en la prueba de los 100 metros vallas. Por otra parte, quince deportistas del club realizaron un control de marcas que tuvo lugar en Ferrol.