Atletismo
León Feijóo, sexto los 100 vallas del campeonato de España
Redacción
Lalín
El Club Escola Atletismo Deza está de celebración tras la destacada actuación del atleta lalinense León Feijóo en el Campeonato de España celebrado en Ourense. El deportista, representante de Galicia en el Campeonato de España por selecciones autonómicas durante el pasado fin de semana, logró una meritoria sexta posición en la prueba de los 100 metros vallas. Por otra parte, quince deportistas del club realizaron un control de marcas que tuvo lugar en Ferrol.
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años