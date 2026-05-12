El Estradense prepara la fiesta de la fase de ascenso a contrarreloj

El Club Deportivo Estradense y el Concello de A Estrada organizaron este martes una rueda de prensa para presentar las iniciativas puestas en marcha con vistas al partido de la fase de ascenso que tendrá lugar el sábado en el Novo Municipal contra el Atlético Arteixo a partir de las 18.30 horas. Este escaso margen con respecto al partido del pasado domingo contra el Barco, en el que sellaron su billete para el play-off, ha obligado al club a moverse con velocidad para movilizar a su afición y arropar al equipo ante este nuevo reto.

«El año pasado ya sabíamos que íbamos a jugar la fase con varias jornadas de antelación, así que nos dio tiempo a prepararlo todo con calma. Este año no tuvimos ese tiempo», explicó el presidente, Toño Camba. «Nada más acabar el partido llamé al alcalde para saber si teníamos el apoyo del Concello y no dijo que sí. A partir de ahí, ya nos pusimos en marcha». Ese apoyo permitirá convocar de nuevo un concurso que dio buen resultado el año pasado, en el que se premiará a los comercios que mejor decoren sus escaparates para la ocasión. Lo mismo se hará con aquellos vecinos que mejor decoren sus balcones -que deben ser fotografiados y enviados a las redes sociales del club-. Para ayudar en estas decoraciones el club pondrá a la venta banderas del Estradense a un precio de quince euros. Pueden reservarse llamando al teléfono de la empresa Costecero 675 866 551 (David).

Por otra parte, desde el club han anunciado que en este partido se cobrará a los socios. La entrada tendrá un coste de 10 euros para todos ellos y de 15 para los no socios. Camba explicó que es una medida necesaria para asumir el mes de salario de jugadores a mayores al tener que jugar esta fase y también la paga de 500 euros prometida a todos ellos si lograban clasificarse. «En todo el año no hemos organizado ningún día del club. Ahora es el momento de hacer un esfuerzo», argumentó. Camba también animó a comprar las entradas por anticipado para evitar las largas colas que se vivieron el año pasado. Pueden adquirirse en las tiendas Agasallos, Arco da Vella y Cepa e Viño Gastrobar.

Además, el presidente animó a los aficionados a acudir a la recepción del equipo en el campo, sobre las 17.00 horas, un bonito momento que, en su opinión, ayuda a motivar a los jugadores antes del encuentro.

Aprovechando esta rueda de prensa, el Estradense hizo entrega de los premios a los comercios que ganaron el concurso de decoración el año pasado. Se trató de Capricho, Cervecería Eureka y Mesón da Estrada.

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Felicitación del alcalde

Por su parte, el alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, felicitó al club después de clasificarse por tercera vez en sus 101 años de vida para una fase de ascenso a Segunda. «Tentaremos encher A Estrada de bandeiras vermellas e ver o campo con milleiros de persoas», afirmó. «Temos un equipo que é marabilloso dentro e fora do campo e unha directiva moi implicada que non para de traballar. É un equipo que se mira con envexa» afirmó.