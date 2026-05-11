Tenis / Campeonato Gallego
El Recreo Cultural peleará por el título en la final four de Sanxenxo
Redacción
El equipo femenino del Club de Tenis Recreo Cultural se clasifica para las semifinales del campeonato gallego y se une al masculino para disputar la final four de los cuatro mejores en Sanxenxo el 13/14 de junio. Lo hizo después de la victoria en casa por 4-0 contra Club Tenis Pontevedra.
El equipo femenino accede de esta manera por segundo año consecutivo a semifinales, donde defiende la final alcanzada el año pasado. Candela Fajardo, Lucía Del Valle, Legna Filloy, Alba Sánchez y Sofía Morales son las encargadas de este nuevo éxito del club. Hay que destacar que el Club Tenis Coruña, actual campeón absoluto masculino y femenino, y el Club de Tenis Recreo Cultural son los únicos dos clubs que tienen al equipo masculino y femenino clasificados para las semifinales del campeonato.
Cerca del ascenso
Por otra parte, el equipo Absoluto masculino B del Club de Tenis Recreo Cultural derrotó este fin de semana en casa a Club Tenis Punta Salera por 5-1 en los cuartos de final de la fase de ascenso a División de Plata (Segunda Categoría del tenis gallego) y se encuentra a una eliminatoria de ascender. Misma situación se encuentra el absoluto C que el próximo fin de semana puede conseguir el ascenso a Primera División ( Tercera categoría del tenis gallego). De lograr estos dos ascenso el Club de Tenis Recreo Cultural sería el único club en Galicia con un equipo en A en Oro, un B en Plata y un C en Primera.
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