El Recreo Cultural peleará por el título en la final four de Sanxenxo

El equipo femenino del Club de Tenis Recreo Cultural se clasifica para las semifinales del campeonato gallego y se une al masculino para disputar la final four de los cuatro mejores en Sanxenxo el 13/14 de junio. Lo hizo después de la victoria en casa por 4-0 contra Club Tenis Pontevedra.

El equipo femenino accede de esta manera por segundo año consecutivo a semifinales, donde defiende la final alcanzada el año pasado. Candela Fajardo, Lucía Del Valle, Legna Filloy, Alba Sánchez y Sofía Morales son las encargadas de este nuevo éxito del club. Hay que destacar que el Club Tenis Coruña, actual campeón absoluto masculino y femenino, y el Club de Tenis Recreo Cultural son los únicos dos clubs que tienen al equipo masculino y femenino clasificados para las semifinales del campeonato.

Cerca del ascenso

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Por otra parte, el equipo Absoluto masculino B del Club de Tenis Recreo Cultural derrotó este fin de semana en casa a Club Tenis Punta Salera por 5-1 en los cuartos de final de la fase de ascenso a División de Plata (Segunda Categoría del tenis gallego) y se encuentra a una eliminatoria de ascender. Misma situación se encuentra el absoluto C que el próximo fin de semana puede conseguir el ascenso a Primera División ( Tercera categoría del tenis gallego). De lograr estos dos ascenso el Club de Tenis Recreo Cultural sería el único club en Galicia con un equipo en A en Oro, un B en Plata y un C en Primera.