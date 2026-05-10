Fútbol / Tercera División
Todo o nada para el Estradense
Los rojillos reciben a un Barco que ya no se juega nada con la obligación de ganar para meterse en el play-off de ascenso a Segunda RFEF por segundo año consecutivo
Llegó el momento. Tras una temporada marcada por la irregularidad y llena de altibajos, el Estradense ha llegado a la última jornada dependiendo de sí mismo para meterse por segundo año consecutivo en el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Sería algo histórico para un equipo que atraviesa el mejor momento de sus 101 años de vida a nivel deportivo. Queda sin embargo dar un último paso, con una victoria ante un Barco que se ha descolgado de la pelea por el ascenso y que ya no se juega nada más que decidir su posición final en la tabla.
El partido se celebrará en el Novo Municipal de A Estrada en horario unificado y marcado por la federación española, a las 18.00 horas. Los rojillos afrontan este choque desde la cuarta posición, con los mismos puntos que Somozas (quinto) y Boiro (sexto), que se enfrentan en esta jornada final. Villalbés, Lugo B y Gran Peña todavía tienen opciones de meterse. En esta apretada situación y con solo dos plazas por decidir, lo mejor para el Estradense es depender de sí mismos. «Tenemos que ganar sí o sí. El empate podría valernos si Somozas y Boiro empatan entre ellos pero es una opción remota. Debemos pensar en nosotros y no mirar otros resultados», afirmó el entrenador del Estradense, Manuel González «Manuti».
El técnico apuntó que el Barco, a pesar de estar descartado para el play-off, no será un rival fácil. «Vienen de hace runa gran segunda vuelta y querrán acabarla de la mejor manera posible. Además, con lo apretada que está la clasificación pueden acabar la liga desde sextos a duodécimos. Seguro que querrán acabar lo más arriba posible y lo harán sin ningún tipo de presión», argumentó.
Todo lo contrario ocurre con un Estradense que sabe que tendrá que luchar contra el crono y gestionar los nervios. «Sería importante comenzar bien, con buenas sensaciones desde el primer momento. Pero lo más importante sería no llegar al minuto 70 con el 0-0. Ahí podría venirnos la presión encima», valoró.
Para conseguir el objetivo, Manuti considera clave el apoyo de la afición. «Es un partido para que el público esté con nosotros. Necesitamos que nos den su apoyo desde el principio. Ellos son los que nos tienen que llevar en volandas, que se note que somos los que jugamos en casa y los que nos estamos jugando el play-off».
En cuanto a su equipo, Manuti contará únicamente con la baja de larga duración de Landeira tras su lesión ante el Compostela. «Fue un golpe duro para todos pero con el paso de los días lo hemos ido asimilando y centrándonos solo en el partido. Veo al equipo con ganas. Sabemos que terminar cuartos sería una gran temporada y también nos permitiría seguir haciendo historia con nuestro segundo play-off consecutivo».
La afición del Estradense ya se ha movilizado a lo largo de la semana para apoyar al equipo ante esta final. Desde el club también han anunciado que cada socio podrá llevar a dos acompañantes gratis. Todo está listo para un partido a todo o nada que puede y debe hacer historia.
