El Estradense vence al Barco y se enfrentará al Arteixo en las semifinales del play-off de ascenso a Segunda RFEF

ESTRADENSE 3: Isra, Ángel (Sergio Prieto, min. 85), Carabán, Ander, Pichi, Brais Vidal, Miguel (Gerard, min. 71), Mella (Raúl, min.61) , Porrúa (Ós car, min. 85), Pedrosa y Edu (Padín, min. 85).

BARCO 1: Alberto, Vilachá, Raúl Paz, Rabil, Braian, Noel, Carlos Cruz, Miguel Freiría (Sidibé, min. 61), Diego Santín, Manuel (Braian Castro, min. 61)y Óscar Martín (Rúa, min. 77).

GOLES: 1-0, min 5: Brais Vidal. 1-1, min. 13: Noel. 2-1, min. 74: Gerard. 3-1, min. 90: Pedrosa.

El Estradense sigue haciendo historia. Por tercera vez en sus 100 años de vida el equipo rojillo disputará una fase de ascenso a Segunda RFEF. Lo hará después de vencer al Barco por 3-1 en la última jornada de liga. Los de Manuti dependían de sí mismos para pelear por el ascenso, aunque para ello debían ganar a un rival que no puso las cosas fáciles y que incluso pudo vencer. Los locales terminarían llevándose la victoria en el tramo final, con la aportación clave de Gerard saliendo desde el banquillo.

Los de Manuti finalizan así la temporada en la cuarta posición, lo que implica que se enfrentarán al Arteixo, tercer clasificado, en la primera ronda de la fase de ascenso. El primer partido se jugará en A Estrada y el vuelta será en Arteixo una semana después, comenzando el próximo fin de semana. En la otra semifinal se verán las caras el Compostela y el Racing Villalbés. Los de San Lázaro parten como claros favoritos a ocupar la única plaza de ascenso que está en juego.

Gerard remata para anotar el segundo tanto. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

El partido comenzó de la mejor manera posible para los estradenses. Con más de 700 personas animando en la grada los de Manuti encontraron un rápido premio, con un gol de Brais Vidal en un saque de córner cuando solo se habían disputado cinco minutos. Era el guión soñado para un equipo al que solo le valía ganar ante un rival que ya no se jugaba nada. Sin embargo, algo falló. A los rojillos no les sentó bien ese tanto y comenzaron a sufrir ante un rival que hacía daño con espacios y que empezaba a probar a Isra. Esas sensaciones se plasmaron en el marcador en el minuto 12, cuando Diego lanzó una buena contra y sirvió para la llegada de Noel, totalmente solo en el área. Con el partido en tablas el Barco siguió buscando el gol y encontrando muchas concesiones por parte de un Estradense muy contemplativo. Isra tuvo que emplearse en un par de disparos, mientras que Porrúa rozó el gol en una jugada de Pedrosa.

Celebración tras el pitido final. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Tras el paso por los vestuarios el Estradense oxigenó sus ideas y comenzó a hacerse dueño del partido. Con el Barco cada vez más replegado, los rojillos rondaban una y otra vez el área rival, aunque sin grandes ocasiones. El momento clave del choque se vivió en el ecuador de la segunda parte. El primero que pudo golpear fue el Barco en un balón largo que Sidibé gana a Caraban. Solo en el área pequeña y con todo a favor, el delantero terminó disparando fuera. Esa acción perdonó al Estradense y condenó al Barco. Solo dos minutos después los locales anotaron su segundo tanto, con un centro de Brais Vidal que Gerard remató en el área al fondo de la red.

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El entrenador, Manuti, y el presidente, Toño Camba, celebrando su cuarto puesto. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Con el 2-1 el encuentro se alocó. Edu pudo marcar en un buen centro de Pichi y el Barco se quedó con uno menos por la expulsión de Carlos Cruz por roja directa tras decirle algo al colegiado. Ya en la prolongación y con el Barco volcado, el Estradense encontró una contra lanzada por Gerard y Padín en la que Pedrosa se quedó solo ante Alberto, que lo derribó en su regate. El propio Pedrosa aprovechó el penalti para poner el definitivo 3-1.