El Embutidos Lalinense se despide con la cabeza alta

Poco duró el sueño del Embutidos Lalinense. Once minutos fueron suficientes para darse cuenta que el Anaitasuna no había venido a Lalín para hacer concesiones ni prisioneros. En ese tiempo, los navaros dibujaron en el marcador un 1-7 que auguraba un duro partido para el equipo de Pachi. Esta vez no hubo lugar para la épica, como en ocasiones anteriores. Ni el coraje de los rojinegros ni el apoyo de una afición entregada a los suyos pudieron hacer magia. El Anaitasuna fue superior, mucho y sin excusas, y por eso se llevó el primer puesto en el Sector Estatal y la plaza para jugar la fase final por el título nacional. Al Embutidos Lalinense le queda el orgullo de haber llegado hasta aquí, de haberse ganado la oportunidad de derrotar a un rival de ese nivel y de haber agrandado un poco más esa etiqueta que acompaña a esta generación de jugadores de la prolífica cantera rojinegra desde hace años. El Disiclín Lalín, diga lo que diga el marcador final de este partido, tiene un ilusionante futuro.

Pachi consuela a uno de sus jugadores en el banquillo. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Ese marcador del que hablamos fue un 19-36 duro. 17 goles de diferencia que incluso pudieron ser más si los locales bajasen los brazos antes de tiempo. Pero no lo hicieron. Los de Pachi pelearon hasta el final, celebrando junto a su afición cada uno de los goles que iban logrando a pesar de que el cara a cara por el primer puesto de este sector ya estaba decidido desde antes del descanso. A esas alturas el marcador ya mostraba un 7-17 con el que nadie en el Lalín Arena contaba. La idea era intentar mantener un partido igualado hasta el tramo final y, una vez ahí, buscarle las cosquillas al Anaitasuna. No salió. Los navarros fueron una apisonadora desde el primer minuto ante un Embutidos Lalinense al que pareció pesarle la presión y los nervios. Ese 1-7 inicial fue además una losa infranqueable, con un rival que encontró el colchón que necesitaba para moverse sin agobios. La ventaja de los navarros se fue ampliando hasta los 11 goles cuando solo iban 23 minutos. Una renta que se quedó en diez al descanso.

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Una acción del encuentro. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Tras el paso por vestuarios se soñaba con una reacción de los lalinenses pero un parcial de 1-5 para el Anatasuna puso la rúbrica al partido y a la aspiraciones de los de Pachi. Lo que quedaba por delante se hizo largo por momentos pero la ilusión de los chavales y de los aficionados en un Lalín Arena de gala para la ocasión permitieron que este sector acabase para todos con una sonrisa de satisfacción en la cara.