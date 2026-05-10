El Embutidos Lalinense y el Anaitasuna se la juegan entre ellos

Eran los grandes favoritos y lo han demostrado en las dos primeras jornadas. Embutidos Lalinense y Anaitasuna llegan a la tercera y última jornada del Sector Estatal Juvenil que se está disputando en Lalín con pleno de victorias, dos de dos. Eso convierte el duelo que hoy, a partir de las 12.00 horas, disputan en el Lalín Arena en una final a todo o nada, con el pase a la fase final en juego.

Este cara o cruz se cerró ayer con dos claras victorias. Los navarros fueron los primeros en jugar, venciendo al Galdar por 38-34. Ese resultado dejó la presión al equipo de Pachi, que respondió con un gran partido ante el Tarazona. El 28-17 con el que acabó el choque muestra la superioridad local. La buena defensa volvió a ser clave a la hora de decantar la balanza a favor del equipo de Lalín, que abrió una rápida ventaja en la primera parte que mnatuvo y amplió en la segunda para dejar el choque sentenciado mucho antes del final.

El partido comenzó con un ritmo frenético. Carmelo Couso abrió el marcador para el equipo lalinense, estableciendo rápidamente una ventaja inicial. Sin embargo, Tarazona respondió para tomar la delantera gracias a los goles consecutivos de Hugo Calavia. Este último se convirtió en una amenaza constante durante la primera mitad, anotando varios tantos que mantuvieron a su equipo cerca en el marcador.

A medida que avanzaba la primera parte, Luis destacó para el Lalinense al anotar tres goles en un corto periodo. Los locales lograron acumular una ventaja considerable tras varias exclusiones en las filas visitantes y llegaron al descanso con un contundente 15-10.

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La segunda mitad comenzó nuevamente dominada por Tarazona, de nuevo liderados por Hugo Calavia. No obstante, el Lalinense no tardó en reaccionar y volvió a tomar control del juego gracias a los goles de Luis y Carmelo. La habilidad ofensiva de los locales fue evidente cuando lograron abrir brechas en la defensa rival. A pesar de algunos esfuerzos aislados por parte de Tarazona para acercarse al marcador mediante goles oportunos de Víctor y Rubén, la diferencia se iba ampliando con cada minuto que pasaba hasta cerrar el claro marcador final.