Balonmano/Juvenil
Xoel y la defensa lalinista tumban al Gáldar canario
Victoria del Lalinense cimentada desde la zaga para firmar el estreno perfecto en el sector
El Embutidos Lalinense inicia su andadura en el Sector Estatal Juvenil con una contundente y vital victoria por 31-22 ante el Gáldar canario, sumando dos puntos en un torneo donde empezar ganando es clave. El conjunto local dejó una excelente imagen ante su afición en un encuentro que se cimentó desde los primeros minutos sobre una retaguardia soberbia. La buena defensa local maniató por completo las acometidas de un cuadro visitante que no acertaba a superar el entramado táctico, estrellándose contra el bloque y contra el portero local, Xoel, a pesar de disponer de buenos lanzamientos. El guardameta firmó una actuación memorable bajo palos con intervenciones de mucho mérito, destacando de manera sobresaliente al detener tres lanzamientos desde los siete metros. Esta exhibición defensiva propició que el marcador ya reflejase al descanso un claro 15-9 para los lalinistas.
Tras el paso por los vestuarios, el guión mantuvo la misma tónica gracias a la fluidez ofensiva del Lalinense, que por ratos jugó bastante bien y de forma colectiva. La circulación de balón desarboló las variantes de los canarios y certificó el definitivo 31-22 que carga de moral al equipo para los próximos compromisos del sector nacional.
La jornada de ayer se inició con la contundente victoria del Anaitasuna A sobre el Tarazona por un marcador de 37-30 para los navarros. La segunda jornada arranca esta tarde, a las 16.30 horas, con un Anaitasuna A-Motosport Juani Gáldar, para dar paso a las 18.30 horas al enfrentamiento entre el Embutidos Lalinense y el Balonmano Tarazona.
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