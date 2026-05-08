David Méndez dimite y abre la sucesión en el CD Lalín

David Méndez ha anunciado de forma oficial su dimisión irrevocable como presidente del Club Deportivo Lalín, cerrando su ciclo al frente de la entidad rojinegra. El mandatario se despide dejando al primer equipo en la ansiada Tercera Federación, un hito deportivo alcanzado de forma brillante tras liderar la categoría de Preferente Autonómica con una trayectoria incontestable durante toda la temporada. Méndez emitió un comunicado de despedida en el que asegura marcharse tranquilo y orgulloso de la labor realizada en los despachos. El dirigente lalinista subraya haber trabajado con constancia, honestidad y el máximo compromiso todos los días de cada una de las campañas que duró su gestión al frente de la institución deportiva.

En su adiós, el ya expresidente ha querido ensalzar de forma explícita la labor del bloque de trabajo que hizo posible revertir la delicada situación del club en los últimos años. De este modo, dedicó palabras de profundo agradecimiento a sus colaboradores directos Julio Alberto, Toño González, Willy Alonso, Dani Méndez y Cuqui, a quienes definió como los auténticos responsables de devolver al Lalín al panorama del fútbol nacional. El dirigente remarcó con satisfacción la recuperación de la imagen institucional de la entidad en el panorama futbolístico gallego. Según palabras del propio David Méndez, el club ha recuperado el respeto perdido y se vuelve a hablar de la estructura rojinegra en toda la comunidad autónoma como un proyecto serio, competitivo y riguroso en su gestión diaria.

Respecto a los motivos de su marcha, el mandatario argumentó que se trata del final natural de una etapa tanto en el plano deportivo como en el personal. Méndez sentenció de forma clara el cierre de este capítulo directivo afirmando que el fútbol se mueve por ciclos, que el suyo se ha acabado por completo y que abandona el cargo porque considera que tiene que marchar.

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Ante este nuevo escenario institucional, el futuro de la directiva lalinense se definirá de manera inminente en las próximas semanas. Trascendió con fuerza que uno de los actuales integrantes de la junta directiva saliente podría postularse de forma oficial para suceder a Méndez en el cargo, garantizando así la estabilidad y la continuidad del proyecto deportivo actual. En caso de no consolidarse esta vía interna de consenso, el club se verá obligado a convocar elecciones presidenciales de forma inmediata. El proceso electoral deberá desarrollarse antes del próximo 17 de mayo, fecha clave en la que concluye formalmente el campeonato liguero y en la que se busca tener definida la transición institucional definitiva.