El Arena mide el sueño nacional del Lalinense

La suerte está echada para la cantera del Balonmán Lalín. El encuentro entre el Embutidos Lalinense y el Motorsport Juani Gáldar cerrará esta tarde a las 20.30 horas la jornada inaugural de la fase sector del Campeonato de España juvenil de balonmano en el multiusos Lalín Arena. Esta cita de máxima exigencia nacional arrancará oficialmente de forma previa, a las 18.30 horas, con el choque de apertura entre los navarros del Anaitasuna A y los aragoneses del Balonmano Tarazona. El técnico local, Pachi, afronta el estreno con optimismo al confirmar que "tenemos a todo el equipo disponible" y apela decididamente al factor pista frente a un rival canario de estilo dinámico, muy similar al de los lalinistas, y dirigido por Dani Sarmiento, sobre el cual advierte que "propone un balonmano en el que intentará correr bastante". Por su parte, el conjunto galdense llega a tierras gallegas con el aval de un exhaustivo trabajo realizado durante toda la temporada, afrontando este importante reto competitivo con máxima ilusión, confianza, ambición y muchas ganas de competir, plenamente consciente del gran nivel de sus rivales directos pero muy seguro de llegar a la cita en las mejores condiciones físicas y tácticas posibles, según explica Fran Trujillo en un comunicado del club de Gran Canaria.

El preparador del bloque dezano destaca el potencial de la plantilla insular, reconociendo abiertamente que "Gáldar es un equipo que juega bastante bien, la verdad" y señalando de forma específica el peligro de piezas individuales de enorme calidad como "el central de la selección española y un portero italiano que también es muy bueno". Ante este escenario de paridad y exigencia mutua, el entrenador del Lalinense otorga un peso crucial a la gestión mental de los minutos iniciales para evitar que la presión del debut bloquee a sus jugadores sobre la pista: "El primer partido va a marcar el inicio de todo el sector. Es el partido que más te puede pesar y creo que meternos rápido en él es importante".

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Aunque Pachi matiza con calma que "no se va a decidir nada mañana, pero sí que es importante empezar ganando", concluye la previa haciendo un llamamiento directo a la marea rojinegra del Lalín Arena para que arrope al grupo en una cita que resulta altamente emotiva para el vestuario juvenil dezano. "Para nosotros es importante que la afición ayude. Al final, es una manera de disfrutar de esto. Va a ser un rival muy duro, pero ver el Arena con gente cuando para muchos es el último año creo que es bonito y deberíamos apoyarnos en ellos para disfrutarlo", sentencia con firmeza el técnico local, confiando en transformar el aliento incondicional de la grada en la motivación necesaria para superar las dificultades que planteará el cuadro canario en este emocionante e intenso arranque del campeonato nacional. Y es que el jugador número "8" podría volver a ser determinante en este nuevo sector estatal con sede en la capital dezana.