Bádminton
La selección española convoca a la estradense Iziar Barcala
Redacción
La Federación Española de Bádminton dio a conocer la convocatoria oficial de la Selección Nacional Sub-19 para el Spanish Junior Internacional, que se disputará en Valencia del 5 al 7 de junio de 2026. Cinco de los doce jugadores convocados por la Dirección Deportiva proceden de clubes gallegos, lo que supone casi el 42% del total de la expedición. Esta cifra récord evidencia el espectacular trabajo de tecnificación que se está realizando en Galicia y el altísimo nivel competitivo de sus promesas.
Entre los convocados para esta importante cita internacional se encuentra la estradense Iziar Barcala. La jugadora del Club Bádminton A Estrada nacida en el año 2008 mantiene así su estatus en el bádminton nacional, como una de las grandes promesas júnior. Se aguarda que dispute tanto el campeonato individual como el dobles.
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