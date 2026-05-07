El músico local Lewis pone banda sonora al Club Deportivo Estradense

El Club Deportivo Estradense cuenta con varios himnos. Los más antiguos tienen un tono más formal, algo que cambió con el rockero himno encargado para el centenario. Ahora sin embargo, el equipo rojillo contará con una nueva canción con dedicatoria y en un estilo menos habitual. El encargado de hacerla ha sido el músico local Lewis,quien ha apostado por el trap para poner una nueva banda sonora al Estradense.

El resultado es «Inferno Vermello», una canción en la que intenta transmitir lo que es el Estradense, su historia y los sentimientos que despierta. «Todo surgió a raíz del hijo del presidente, Mario, que fue quien me llamó para proponerme hacer esta canción. La verdad es que no me lo pensé. Amo A Estrada y amo al Estradense, así que es un orgullo poder hacer esto», explica Lewis.

En realidad, esa llamada fue hace solo dos semanas, por lo que tuvo poco tiempo para prepararla. Por un lado hubo que crear la letra, algo para lo que se empapó de documentación histórica y actual que le facilitó Mario. Luego llegó la música, algo para lo que Lewis apostó por una base orquestal y con sentimiento. Todo eso acabó tomando forma con la ayuda de su productor «Rosilloenelbeat». El resultado es una canción a la que Lewis le cuesta poner una etiqueta. «Diría que es trap, aunque no exactamente», afirma.

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Su creación se podrá escuchar el domingo durante el partido contra el Barco en el que el Estradense se jugará el play-off. De momento, se puede disfrutar en un vídeo grabado en el Novo Municipal.